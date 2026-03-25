Princeza Ana oduvek je bila po svom karakteru drugačija od ostalih žena na kraljevskom dvoru Britanije. Kada je imala 23 godine krenula je na put sa svojim prvim suprugom Markom Filipsom i dok su se vraćali luksuznom limuzinom jedno vozilo im je preprečilo put.

Drama na putu i pokušaj otmice

Iz tog automobila izašao je vozač, Ijan Bol, držeći pištolj u ruci. Nastala je prava drama. Bol je pucao na vozača princeze, njenog telohranitelja Džima Bitona, na policajca koji se zatekao u blizini i novinara tabloida koji je pokušao da pomogne. Biton u tom trenutku nije ni stigao da izvuče svoje oružje kada je pogođen. Iako ranjen u rame, pokušao je da uzvrati vatru, ali je promašio. Kada je pokušao ponovo, njegov pištolj, Valter PPK, se zaglavio.

Bol, koji je planirao da otme princezu za otkupninu od dva miliona funti, pokušao je da natera Anu da izađe iz vozila. Ona je, međutim, ostala potpuno pribrana i izgovorila čuvenu rečenicu: - Nema šanse.

Intervencija prolaznika i odlikovanja za hrabrost

Situacija je mogla da se završi mnogo gore da se nije umešao prolaznik, bokser Roni Rasel, koji je udario napadača i tako ga onesposobio. Zbog hrabrosti pokazane te večeri, i Biton i Rasel odlikovani su Džordžovim krstom, najvišim civilnim priznanjem za hrabrost. Govoreći kasnije za The Times, Biton je opisao šta se dogodilo tog 20. marta 1974. godine.

Tada 31-godišnji inspektor, bio je Anin telohranitelj tek godinu dana. Kada je Bolovo vozilo primoralo vozača da stane na ulici The Mall, Biton je izašao da proveri situaciju.

"Mislio sam da je neko ko samo želi da napravi problem. Nije bilo nikakvog nagoveštaja šta će se dogoditi."

Detalji napada i povrede telohranitelja

Prisetio se i da je napadač imao dva pištolja, jednim ga je ranio, a zatim tražio da preda svoje oružje nakon što se zaglavilo. Bol je ujedno pretio da će ubiti princezu. Dok je pokušavao da uđe u automobil, Biton je obišao vozilo i ušao sa druge strane, pored princeze i njenog supruga. Kada je napadač ponovo zapucao, podigao je ruku da zaustavi metak, pogođen je kroz šaku, a zatim i u stomak.

"Osećao sam se iscrpljeno i kao da sam pijan, iako nisam pio. Samo sam želeo da legnem" - izjavio je kasnije u policiji.

Te noći on nije bio jedini koji se našao na meti. Novinar Brajan Mekonel, vozač Aleksandar Kalender i policajac Majkl Hils takođe su ranjeni, ali su svi, srećom, preživeli.

Savladavanje napadača i posledice incidenta

Da nije bilo brze reakcije Ronija Rasela, situacija je mogla imati mnogo tragičniji ishod. Nakon što ga je udario, napadač je pokušao da pobegne, ali su ga policajci ubrzo savladali. Biton je nakon oporavka nastavio da radi kao Anin telohranitelj još pet godina, a kasnije je radio i za kraljicu. Istakao je da je ovaj incident potpuno promenio način zaštite članova kraljevske porodice.

"Nismo imali gotovo ništa. Nije bilo pratećeg vozila, obuka je bila minimalna, jer smo verovali da se ništa neće dogoditi. Danas je sve potpuno drugačije, mnogo su obučeniji i opremljeniji."

Reforma kraljevskog obezbeđenja

Odmah nakon napada uvedene su promene, članovi kraljevske porodice više nisu imali samo jednog telohranitelja, a promenjeno je i oružje koje koriste. Nakon što se Bitonov pištolj zaglavio, Valteri su praktično preko noći izbačeni iz upotrebe.

