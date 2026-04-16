Zvezda serija "The morning šou" i "Big little lies" Riz Viterspun je 22. marta napunila 50 godina, a izgleda makar 15 godina mlađe.

"Pravna" plavuša otkako se pojavila na televizijskoj sceni ima besprekornu i vitku figuru, a sigurni smo da će i u narednoj deceniji ujutru piti posebno piće kako bi održala svoj sjaj.

Riz Viterspun je već godinama za doručak verna zelenom smutiju, čiji je recept pozajmila od zvezde serije "Skandal" Keri Vošington.

- Sedela sam pored nje na dodeli nagrada, a nisam je baš poznavala. Rekla sam joj "Tvoja koža izgleda tako lepo, šta radiš?" A ona je rekla "Mislim da je to od ovog napitka koji pijem. Zaista mi je promenio kožu i čini mi kosu i nokte jakim" - prisetila se Riz Viterspun 2020. godine Kerinih reči.

Recept za zeleni smuti koji pije Riz Viterspun

Sastojci:

2 glavice rimske zelene salate

½ šolje spanaća

½ šolje kokosove vode

1 cela banana

1 cela jabuka

1 cela kruška

1 ceo limun

Celer (po želji)

Bademov puter (po želji)

Smuti pripremite tako što sve sastojke pomešate u blenderu.

Šta o zelenom smutiju kažu nutricionisti?

Nutricionistkinja Hana Alderson kaže da je ovaj zeleni smuti veoma dobar izbor iz više razloga.

-To je jednostavan način da se poveća unos šarenih vlakana, hidratacije i mikronutrijenata odmah ujutru, što može podržati zdravlje creva, energiju i kožu- kaže ona za Hello i dodaje:

- Pošto koristi celo voće i lisnato povrće, pomaže u ishrani korisnih crevnih bakterija i duže vas drži sitima, a nije sok, već smuti.-

Međutim, ona kaže da bi trebalo da se naprave neke male izmene kako bi se povećale njegove nutritivne vrednosti.

Budući da je ovaj zeleni smuti prilično bogat voćem, a siromašan proteinima, za bolju ravnotežu šećera u krvi i održivu energiju, Hana bi ga oblikovala sa malo dodatnih zdravih masti i proteina.

-To bi moglo biti dodavanje kolagena u prahu i lanenog semena, ili čia semena i kvalitetnog proteinskog praha uz bademov puter, ili čak konzumiranje tvrdo kuvanog jajeta uz to. Ovo bi ga podiglo na viši nivo kao jutarnji smuti kada se prilagodi izvoru proteina ili zdravih masti, a možda će biti potrebno prilagoditi ga za svakoga ko je sklon nadimanju.- objašnjava Hana.

Ishrana Riz Viterspun

Zeleni smuti nije jedina stvar kojoj glumica ostaje verna svakog dana.

Kada se radi o užini, Riz Viterspun svaki dan u 11 časova jede jabuku sa puterom od kikirikija, a u 16 časova čaj i kolačić, otkrila je svojevremeno u podkastu "Table Manners".

Za večeru voli da jede piletinu ili ribu sa tamnozelenim povrćem, a vremenom je naučila da su obroci bogati proteinima za ručak i večeru obavezni.

- Nisam uvek imala dobre prehrambene navike, pošto dolazim iz malog grada u Nešvilu, Tenesi- ranije je priznala za Marie Claire Australia.

- Nisam razumela zdravlje niti ishranu, potpuno sam skrenula sa koloseka. Imala sam sreće da ljudi uđu u moj život i kažu Vidi, nećeš moći da održiš energiju 12, 14, 15 sati dnevno ako ne počneš da se pravilno hraniš i vežbaš- ispričala je ona.

Ipak, ona ne veruje u drastične dijete i bilo šta slično, a stalno vežba kako bi ostala zdrava.

