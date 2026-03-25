Irski glumac Bari Kiogan je svojim ulogama umeo da privuče mnogo pažnje, naročito onima u filmovima "Duhovi ostrva", "Denkerk", "Ubistvo svetog jelena" i "Soltbern", a bio je među glavnim temama društvenih mreža i zbog veze s pevačicom Sabrinom Karpenter.

Kako ističe, tokom karijere se često susretao s negativnostima, pre svega s komentarima na račun izgleda.

– Mnogo je mržnje onlajn – rekao je Kiogan u emisiji "The Morning Mash Up" na SiriusXM-u. – Mnogo je zlostavljanja zbog mog izgleda i to nekako prelazi tačku "znaš, svako prolazi kroz to"... To me tera da se povučem. Nateralo me je da se zaista povučem u sebe, da ne želim da idem nigde, da ne želim da izađem.

– Ovo kažem apsolutno čisto i iskreno. To postaje problem – priznaje glumac.

Glumac je deaktivirao svoj profil na Instagramu pre dve godine i kaže da se "uklonio" s društvenih mreža, ali i dalje proverava povremeno kako se piše o njegovim pojavljivanjima u javnosti.

– Još uvek sam radoznalo ljudsko biće koje želi da bude na internetu – kaže Bari Kiogan. – Ako prisustvujete nekom događaju ili odete negde, želite da vidite kako će to biti prihvaćeno. A to ne bude lepo, znate?

On je dodao da se plaši da će povlačenje iz javnog života uticati na njegovu glumu.

– Kad to počne da se uliva u umetnost, to postaje problem jer onda ne želite da budete ni na ekranu – smatra on.

Kiogan brine i kako će uvrede koje ljudi pišu i govore na njegov račun uticati na njegovog sina Branda, kog je dobio s bivšom devojkom Alison Sandro 2022.

– Za fanove je to razočaravajuće, ali je razočaravajuće i za mog malog dečaka, koji će sve to morati da čita kad poraste – ističe glumac, koji dodaje da se oseća "blagosloveno što ima neverovatnu bazu obožavalaca", koje naziva divnim ljudima.

– Zaista je lepo kad odgovarate na pitanja, razgovarate s ljudima, možete da budete samo s njima, odgovorite im i date sve od sebe. To je dobra strana svega – ističe on.

Bari Kiogan ima tek 33 godine, a iza njega je teška životna priča jer mu je majka preminula nakon duge borbe sa zavisnošću od narkotika kad je on imao svega 12 godina.

S bratom Erikom je proveo sedam godina u 13 hraniteljskih porodica, pre nego što su brigu o njemu preuzele baka, tetka i sestra Džema.

Počeo je glumačku karijeru 2010. godine, a 2023. dobio nominaciju za Oskara za najboljeg sporednog glumca, za ulogu u filmu "Duhovi ostrva", i dobitnik je BAFTA nagrade, za koju je nominovan četiri puta.

