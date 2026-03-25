Ima samo petnaest godina, vlada sa pet jezika i živi na relaciji između Pariza i najudaljenijih krajeva sveta. Leoni Kasel, mlađa ćerka italijanske dive Monike Beluči i francuskog glumca Vensana Kasela, polako izlazi iz senke svojih slavnih roditelja. U ovoj osetljivoj fazi odrastanja, Leoni otvoreno govori o svojoj emotivnosti i strastima koje je oblikuju.

"Veoma sam osetljiva, možda i previše. Pamtim sve što osećam, kao i ono što mi ljudi govore, bilo da su lepe ili ružne stvari", priznaje ona za italijansko izdanje magazina Vogue. Slobodu pronalazi u muzici, a sećanje na detinjstvo neraskidivo je vezano za video-snimak na kojem kao trogodišnjakinja sa sestrom Devom peva pesmu Show Das Poderosas brazilske zvezde Anite.

Nasleđe roditelja i sestrinska povezanost

Od oca je nasledila duboku povezanost sa kinematografijom i ljubav prema Brazilu, dok je od majke usvojila nežnost i razumevanje ljudske prirode. Monika Beluči sa ponosom ističe kako uživa u trenucima zajedničkog spremanja sa ćerkama, posmatrajući ih kako sazrevaju.

"Decu moraš da poštuješ. Moraš da shvatiš da u jednom trenutku odrastu i da ti ne preostaje ništa drugo nego da brineš o njihovom letu. A Leoni već leti. Leoni ide brzo jer je zanima život."

Ipak, njena najveća inspiracija je starija sestra. Iako joj zidove sobe krase fotografije zvezda poput Arijane Grandei Frenka Oušena, Leoni naglašava: "Ali moja jedina prava ikona je moja sestra Deva. Uvek sam se ugledala na nju, ona je moj idol čitavog života. Ponekad sam je gledala kao da je boginja."

Glas generacije Z i pogled u budućnost

Leoni autentično predstavlja svoju generaciju – voli društvene mreže, TikTok videe koji broje milione pregleda i modu koja spaja široke dukserice sa elegantnim detaljima. Za nju je digitalni svet prozor u realnost bez kojeg ne može da zamisli svakodnevicu. Uživa u odrastanju i sa nestrpljenjem iščekuje trenutak kada će postati punoletna.

Iako je od izbora buduće karijere dele još dve godine škole, gde najviše voli humanističke nauke, ona već sada pokazuje jasne ambicije. Dok mašta o ponovnom odlasku u Japan i samostalnim putovanjima, Leoni ne zaboravlja na sitna zadovoljstva, poput "pozajmljivanja" odeće iz maminog ormara. Monika to doživljava kao kompliment, šaljivo dodajući da to samo potvrđuje njen dobar ukus. Od "devojčice ljubavi", kako ju je majka zvala, Leoni se transformisala u svetsku putnicu koja hrabro trči ka budućnosti.

