Serija "Peaky Blinders" završena je nakon šest sezona, ali je sada na Netfliksu dostupan film "Peaky Blinders: Besmrtni čovek" koji su svi obožavaoci s nestrpljenjem očekivali.

Iako je mnogo faktora koji su uticali na to da cela serija postane planetarni fenomen i obožavana, preko režije, fotografije i kompletne glumačke ekipe, noseći stub cele serije jeste Tomas Šelbi, čiji lik glumi maestralni Kilijan Marfi.

Kako je serija postala popularna u svetu, tako se i favoriozovala frizura kojuu seriji nosi Tomas Šelbi, a frizeri kažu da je to najpopularnija frizura u Ujedinjenom Kraljevstvu u poslednjoj deceniji.

- Bio je period kad sam takvu frizuru pravio verovatno dvaput dnevno - desetak puta nedeljno- rekao je jednom prilikom londonski frizer TJ Hunt za GQ:

Tomas Šerlbi Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

I dok svi žele da "budu Tomas Šelbi" ili makar da iskopiraju njegov stajling i frizuru, glumac Kilijan Marfi nije baš oduševljene.

Kada su ga jednom upitali šta mu neće nedostajati kad je njegov lik u pitanju i zbog čega je uzbuđen što više neće morati da radi: cigarete, lažno piće ili frizura, Kilijan je odmah odgovorio "frizura".

Frizura se odlikuje obrijanim stranama i potiljkom bez prelaza, dok je kosa na vrhu ostavljena duža i začešljana.

U suštini, radi se o ratnoj frizuri osmišljenoj tako da se može u potpunosti prekriti vojničkom kacigom. Iako se radi o prilično ekstremnom stilu, serija ju je učinila najtraženijom frizurom svog vremena.

- Bio sam uznemiren frizurom, ali sam ugovorno obavezan da je imam- rekao je glumac jednom prilikom.

I ranije je glumac pričao da mu se frizura ne dopada i "da je odvratna", a u emisiji "The Graham Norton Show" je objasnio da zapravo takva frizura ranije služila da spreči zarazu ušiju i da upravo ovakav stil smanjuje rizik od zaraze za 60 odsto.

- Ludo je što se ljudima sviđa, meni ni nakon četiri godine nije prirasla srcu- rekao je još 2017. godine izavljujući da ne razume njenu popularnost i zapitao se da li ljudi shvataju da je to "frizura protiv ušiju".

