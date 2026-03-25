Slušaj vest

Grupa Pussycat Dolls zvanično je potvrdila povratak pojavivši se u sredu u Njujorku u usklađenim belim kombinacijama. Pevačice su tim izlaskom obeležile objavu novog singla Club Song i najavile turneju PCD Forever, koja počinje 5. juna u Palm Desertu u Kaliforniji.

Grupa sada funkcioniše kao trio koji čine glavna pevačica Nikol Šerzinger, Ešli Roberts i Kimberli Vajet. Tokom dana ispunjenog medijskim pojavljivanjima na Menhetnu pokazale su da njihov prepoznatljiv stil nije izgubio na upečatljivosti, piše Harper’s Bazaar.

Usklađene bele kombinacije

Na čelu grupe, Šerzinger je nosila beli komplet brenda Off-White inspirisan Formulom 1, ukrašen crvenim prugama. Kombinacija se sastojala od jakne sa rajsferšlusom u stilu korseta i džempera koji je dobitnica nagrade Toni vezala oko struka. Uz to je nosila prozirnu krem suknju na preklop i bele čizme sa špicastim vrhom. Stajling je upotpunila belim naočarima u obliku vizira i velikim srebrnim minđušama.

1/3 Vidi galeriju Pusiket dols Foto: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ASPN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kimberli Vajet odabrala je top bez bretela u boji slonovače, koji je uklopila uz pantalone visokog struka i širokih nogavica sa sjajnim efektom. Preko je nonšalantno prebacila jaknu u ecru nijansi koja joj je klizila sa ramena, a kombinaciju je zaokružila belim salonkama ukrašenim perjem.

Ešli Roberts nosila je beli top sa puf rukavima i elastičnim strukom, koji je uparila sa belim salonkama i Miu Miu torbom od matelassé napa kože. Kontrast je postigla bež kapri pantalonama ukrašenim vezicama i kristalima.

Ovo je drugi pokušaj ponovnog okupljanja grupe u poslednjih nekoliko godina. Kada su Pussycat Dolls osnovane 1995. godine, pored sadašnje tri članice u sastavu su bile i Kermit Bačar (Carmit Bachar), Džesika Suta (Jessica Sutta) i Melodi Tornton (Melody Thornton).

Pusiket dols Foto: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia

Grupa je 2019. godine, bez Tornton, najavila povratničku turneju i novi album, ali ti planovi nisu realizovani zbog pravnih problema i početka pandemije koronavirusa. Do novog okupljanja došlo je nakon što su Šerzinger i osnivačica grupe Robin Antin u novembru prošle godine postigle nagodbu.

Sada, gotovo dvadeset godina nakon objave njihovog drugog albuma Doll Domination, čini se da su Pussycat Dolls spremne da se ponovo vrate u sam vrh pop scene.

(Kurir.rs/idjtv)

VIDEO: Nikol Šerzinger