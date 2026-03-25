Serija Sulejman Veličanstveni je godinama apsolutni hit u našem regionu, a publika od nedavno ima priliku da je ponovo gleda svakodnevno na Kurir televiziji,a interesovanje za ovu istorijsku priču ne prestaje.

Uloge slavnog sultana i njegove moćne supruge igrali su Halit Ergenč i Merjem Uzerli, koji su svojim interpretacijama osvojili gledaoce širom regiona.

Veliko izenađenje

Fanove je posebno obradovala vest da će ovaj glumački tandem ponovo biti zajedno – ovog puta u filmu Imroz’da Bahar (Proleće na Imrozu), gde će igrati zaljubljeni par.

Njihova hemija na malom ekranu očigledno nije izbledela, pa se već očekuje veliko interesovanje za novi projekat.

Buran privatni život

Iako je karijeru gradio postepeno, Halit Ergenč danas se smatra jednim od najpoznatijih turskih glumaca. Rođen je 1970. godine, sin je glumca Saida Ergenča, i u početku je studirao pomorsku arhitekturu, a kasnije je prešao na operu na Univerzitetu Mimar Sinan u Istanbulu.

Pre nego što je stao pred kameru, radio je razne poslove – od operatera računara do marketinga. Prve ozbiljne uloge u pozorištu dobio je sredinom 1990-ih, a publika ga je zavolela kroz serije poput Kara Melek i 1001 noći.

Upravo tokom snimanja serije „1001 noć“ počela je njegova ljubavna priča sa Berguzar Korel, iako je u to vreme bio oženjen Gizem Sojsaldi. Njihova veza izazvala je veliki skandal – razvod je usledio dok je njegova tadašnja supruga bila trudna, a ona je kasnije odlučila da prekine trudnoću.

Danas, Halit i Berguzar imaju troje dece i, uprkos svom burnom početku, smatraju se jednim od najpoznatijih parova u Turskoj.

Suđenje

Glumac se nedavno našao u centru pažnje zbog suđenja koje mu je u vezi sa protestima u parku Gezi u Istanbulu. Iako je prvobitno osuđen na zatvor, kazna je kasnije preinačena, a njeno izvršenje odloženo – što znači da neće ići u zatvor osim ako ne počini novi zločin.

Slučaj je izazvao burnu reakciju javnosti, posebno među njegovim brojnim obožavaocima.

Drama Merjem Uzerli

S druge strane, život Merjem Uzerli je bio podjednako buran. Iako ju je uloga Hurem katapultirala do slave, cena slave je bila visoka.

Zbog iscrpljujućeg snimanja i ogromnog pritiska, glumica je doživela ozbiljan mentalni slom i napustila seriju, vrativši se u Berlin. Producent Timur Savdži je tada otkrio da pati od sindroma pregorevanja.

Borila se sa hroničnim stresom, nesanicom i anksioznošću, što je kulminiralo njenim povlačenjem iz projekta koji ju je proslavio.

Ljubavni brodolom

Problemi se nisu završili na poslu. Njen tadašnji partner, preduzetnik Džan Ateš, ostavio ju je kada je saznao da je trudna.

Mediji su pisali da je glumica prošla kroz izuzetno težak period, ali je kasnije uspela da se oporavi i pronađe novu snagu. Posvetila se ćerki Lari, a zatim je dobila i drugu ćerku, Lili Koj.

Danas živi u Berlinu, gde je pokrenula sopstveni posao i okrenula novu stranicu u svom životu.

Kako je psotala Hurem

Uzerlijeva je jednom prilikom otkrila da je ulogu života dobila sasvim neočekivano.

„U tom trenutku nisam imala posao i ostavila sam dugu vezu iza sebe. Nisam znala šta dalje. Kada sam dobila poziv za audiciju u Istanbulu, nadala sam se bar maloj ulozi“, priznala je.

Dodala je da niko nije mogao da pretpostavi koliko će serija biti uspešna.

„Nisam osećala nikakav pritisak jer nisam bila svesna šta me čeka. Samo sam pratila uputstva i završila kao Hurem“, rekla je glumica.

Nakon njenog odlaska, ulogu je preuzela Vahide Perčin.

