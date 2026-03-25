Slušaj vest

Svetska zvezda Dženifer Lopez je još jednom pokazala da ume da se našali sama sa sobom. Nešto više od godinu dana nakon razvoda od Bena Afleka, pevačica je publici u Las Vegasu priredila trenutak koji je zaujao ceo internet.

Viralni trenutak koji je zapalio internet

Tokom nastupa u čuvenoj rezidenciji Cezars Palas, Dženifer je u jednom trenutku odlučila da uključi publiku u nastup.

Pozvala je muškarca na scenu i pitala ga kako se zove. Kada je odgovorio – „Ben“, usledila je reakcija koju niko nije očekivao.

Pevačica je glasno uzdahnula, napravila iznenađeni izraz lica, a zatim se nasmejala. Publika je odmah reagovala – sala je odjekivala smehom i aplauzom.

Za samo nekoliko sekundi, situacija je od potencijalno neprijatne prešla u urnebesnu, a video je brzo preplavio društvene mreže.

Scenski spektakl i samoironija

U upečatljivom zlatnom kostimu sa dubokim dekolteima i detaljima na lancu, Džej Lo je dominirala scenom. Njena energija i spontanost su još jednom dokazale zašto je jedna od najvećih zvezda današnjice.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije bivših supružnika

1/24 Vidi galeriju Ben Aflek i Dženifer Lopez Foto: BlueLoveImages /LAGOSSIPTV / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Posle kratke šale, sa osmehom je zajedno sa plesačima povela obožavatelja iza scene, nastavljajući svoj nastup kao da se ništa nije dogodilo.

Šta je ostalo nakon razvoda?

Iako je raskid sa Benom Aflekom bio jedna od glavnih tema u medijima, pevačica je nedavno priznala da joj nije bilo lako da se nosi sa tim periodom.Otkrila je da se morala suočiti sa emocijama i posledicama te veze, ali i da danas među njima postoji međusobno poštovanje.

Međutim, kako izvori tvrde, priče o velikoj ljubavi su sada prošlost - ono što je ostalo je korektan odnos bez dubljih emocija.

