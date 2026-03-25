Kompanija HBO objavila je juče prvu fotografiju iz dugo iščekivane TV serije "Hari Poter", koja je prikupila preko 1,3 miliona lajkova na Instagramu.

Na slici se mladi čarobnjak Hari vidi s leđa u Hogvortsu (Dominik Meklaflin) dok prilazi terenu za kvidič u grifindorskom ogrtaču i sa metlom u ruci, po snežnom danu, dok se u pozadini vide i drugi učenici.

Objava je takođe nagovestila da će prvi tizer trejler za seriju biti objavljen danas, uz opis „sutra“ i emodži munje. U gornjem desnom uglu nalazi se i natpis "Fred i Džordž" (Vizlijevi).

Serija "Hari Poter" predstavlja novu adaptaciju sedam romana Dž. K. Rouling, koji su širom sveta prodati u više od 600 miliona primeraka, dok je osam filmskih adaptacija zajedno zaradilo više od sedam milijardi dolara (oko 6,4 milijarde evra).

Scenaristkinja serije "Nasleđe" ("Succession") Frančeska Gardiner biće šouraner, dok će veteran serije "Igra prestola" ("Game of Thrones") Mark Majlod režirati nekoliko epizoda.

Glavnu ulogu tumači Dominik Meklaflin, dok Arabela Stenton igra Hermionu Grejndžer, a Alastar Stout Rona Vizlija. U ostalim ulogama pojavljuju se Nik Frost kao Hagrid, Džon Litgou kao Dambldor i Papa Esijedu kao profesor Snejp.

Izvršni direktor HBO-a Kejsi Blojs ranije je rekao će nova serija omogućiti detaljniju obradu svake od sedam knjiga, pri čemu je planirano da svaka sezona prati po jedan roman iz serijala.

Autorka knjiga Dž. K. Rouling uključena je u projekat kao izvršni producent. Premijera serije očekuje se 2027. godine, dok tačan datum emitovanja još uvek nije saopšten.

