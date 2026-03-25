Kompanija Warner Bros objavila je da Stiven Kolber i njegov sin razvijaju potpuno novi film iz sveta The Lord of the Rings (Gospodar prstenova). Najava je stigla u utorak uveče putem zvaničnih naloga studija na društvenim mrežama.

Video najava počela je tako što je reditelj Piter Džekson dao kratko ažuriranje o sledećem filmu iz franšize: projektu The Hunt for Gollum (Lov na Goluma), koji režira Endi Serkis. Džekson je rekao: „Endi radi fantastičan posao. Izgleda sjajno. Scenario se veoma lepo razvija i mislim da će to biti veoma dobar film.“ Film je planiran za 2027. godinu.

Zatim je Džekson najavio svog „veoma posebnog partnera“ koji će raditi na sledećem filmu nakon „Lov na Goluma“, pod nazivom The Lord of the Rings: Shadows of the Past (Gospodar prstenova: Senke prošlosti). Taj partner je Stiven Kolber, koji se uključio putem video poziva. Kolber, poznat kao veliki obožavalac Tolkina, objasnio je da će radnja njegovog filma biti zasnovana na poglavljima iz The Fellowship of the Ring (Družina prstena) koja nisu bila uključena u Džeksonovu filmsku adaptaciju iz 2001. godine.

Stiven Kolber Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

„Znaš šta te knjige znače meni, i šta tvoji filmovi znače meni“, rekao je Kolber Džeksonu. „Ali ono što sam stalno iznova čitao bilo je šest ranih poglavlja iz ‘Družine prstena’ koja nikada niste razvili u prvom filmu. To su zapravo poglavlja od ‘Three Is Company’ (Treći je društvo) do ‘Fog on the Barrow-Downs’ (Magla nad grobnim humkama). Pomislio sam: možda bi to mogla biti zasebna priča koja se uklapa u širi narativ. Da li možemo napraviti nešto što je potpuno verno knjigama, ali i filmovima koje ste već snimili?“

Voditelj je rekao da je nakon te ideje razgovarao sa svojim sinom, scenaristom Piterom Mekgijem, i osmislio „okvirnu strukturu“ filma. Nakon toga je kontaktirao Džeksona i tokom poslednje dve godine radili su zajedno sa scenaristkinjom Filipom Bojens na razvoju scenarija.

Zvanični sinopsis filma glasi: „Četrnaest godina nakon smrti Frodovog - Sem, Meri i Pipin kreću da ponovo prođu prve korake svoje avanture. U međuvremenu, Semova ćerka Elanor otkriva davno zakopanu tajnu i odlučna je da sazna zašto je Rat za Prsten zamalo bio izgubljen pre nego što je i počeo.“

Ovaj projekat predstavlja prvi ulazak Kolbera u razvoj velikih blokbastera. Ipak, nije mu prva saradnja sa Džeksonom - imao je malu ulogu u filmu The Hobbit: The Desolation of Smaug (Hobit: Smaugova pustoš) iz 2013. godine. Takođe je režirao Džeksona i glumce Ian Mekelen, Vigo Mortensen i Ilajdža Vud u kratkom filmu Darrylgorn iz 2019. godine, smeštenom u Tolkinovom Međuzemlju.

Bojens ima dugu istoriju saradnje sa Džeksonom - učestvovala je u pisanju njegove trilogije „Gospodar prstenova“ i filmova „Hobit“, zajedno sa Fran Volš. Takođe je koautorka Džeksonovog filma King Kong iz 2005. godine.

Mekgi je radio na produkciji više filmova i serija, uključujući Star Wars: The Rise of Skywalker („Ratovi zvezda: Uspon Skajvokera“), kao i serije Outer Banks, The Righteous Gemstones i Blue Bloods.

Pisac Dž. R. R. Tolkin napisao je „Gospodara prstenova“ pedesetih godina 20. veka, nakon uspeha knjige The Hobbit („Hobit“) iz 1937. godine. Džekson je kasnije adaptirao ovu epsku priču u tri filma (2001, 2002, 2003), koji se smatraju njegovim najpoznatijim delima i osvojili su ukupno 17 Oskara - od čega 11 za The Return of the King („Povratak kralja“). Takođe je adaptirao „Hobita“ u tri filma (2012–2014).

(Kurir.rs/ Variety)

