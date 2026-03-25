Slušaj vest

Tužne vesti iz porodice čuvene glumice Anđeline Džoli. Preminuo je njen stric koji će se pamtiti po velikim hitovima.

Čip Tejlor preminuo je sinoć na palijativnoj nezi. Uzrok smrti još nije saopšten, piše TMZ. Čuveni tekstopisac ostavio je za sobom hitove: "Wild Thing"koji je napisao za za The Troggs 1960-ih i "Angel of the Morning" koji je otpevala Merili Raš.

Stric Anđeline Džoli bavio se i pevanjem pa je sedamdesetih objavio nekoliko albuma, poput "Chip Taylor's Last Chance" i "This Side of the Big River".

Čip Tejlor
Čip Tejlor Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Imao je prilično zanimljiv život, pokrenuo je nekoliko diskografskih kuća i bio je profesionalni kockar specijalizovan za igranje blekdžeka.

Čip Tejlor bilo je njegovo umetničko ime, a rođen je kao Džejms Vesli Vojt, njegov rođeni brat je slavni glumac Džon Vojt, otac Anđeline Džoli.

Džon Vojt pored ćerke Anđeline Džoli ima i sina Džejmsa, koji nosi stričevo ime.

Podsetimo, profesionalni golfer Elmer Vojt i njegova supruga Barbara Vojt dobili su trojicu sinova, Džejmsa, Džona i Berija Vota, koji je postao geolog. Džejms Vojt imao je 86 godina.

(Kurir.rs/ Žena)

Ne propustitePop kulturaOni su najveće face u Holivudu: Ovim supružnicima su vitrine pune Oskara, a ne zna se ko je više osvojio
statue Oskara u vitrini
Pop kulturaPosle večere sa oženjenim glumcem, šuška se da Anđelina Džoli ima novog dečka: Povezuju ga i s bivšom "srpskom snajkom"
Anđelina Džoli, Luj Garel na crvenom tepihu
Pop kulturaJoš jedan sin Breda Pita i Anđeline Džoli se odrekao očevog prezimena: Novi udarac za slavnog glumca, sva deca ga precrtala
Medoks Džoli Pit, Paks Džoli Pit, Zahara Džoli Pit i Anđelina Džoli
Pop kulturaNiste živeli ako nemate ožiljke: Anđelina poslala poruku svim ženama o borbi koja joj je spasila život!
Anđelina Džoli u crnoj haljini Alberta Fereti na crvenom tepihu Filmskog festivala u Rimu

Bonus video:

ANĐELINA DŽOLI NIJE SAMO UKLONILA DOJKE ZBOG RIZIKA OD RAKA! Dr Kovčin: Isti gen direktno je povezan s još jednim VAŽNIM ORGANOM Izvor: Kurir TV