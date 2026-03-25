HBO je objavio prvi trejler za svoju predstojeću seriju „Hari Poter“, pozivajući publiku da se vrati u čarobnjački svet sa svežim pristupom ovoj kultnoj priči. Prva sezona biće objavljena za Božić 2026. godine.

Trejler počinje prikazom Harija koji živi u malom ormaru ispod stepenica u kući Darslijevih. Njegov rođak Dadli ga maltretira, a tetka Petunija mu daje neprijatnu frizuru i govori mu da nije poseban - sve dok ne dobije pismo o prijemu u Hogvorts. Zatim se vidi kako Hagrid objašnjava Hariju čarobnjački svet i nagoveštava informacije o njegovim preminulim roditeljima. Sa prtljagom na kolicima, Hari prolazi kroz prolaz na peronu 9 i 3/4 kako bi se ukrcao na Hogvorts ekspres.

U vozu vidi Rona kako se oprašta od majke, a zatim zajedno sa Hermionom sedaju u kupe. Ron ga pita: „Da li si ti stvarno Hari Poter?“ Sledi montaža u kojoj trojka istražuje Hogvorts, Hari otvara poklon – metlu za kvidič, a prikazani su i Dambldor, Snjep, Drako Malfoj, gospodin Olivander, šešir za razvrstavanje i drugi.

Dominik Meklaflin tumači mladog Harija Potera, uz Alastera Stauta kao Rona Vizlija i Arabelu Stenton kao Hermionu Grejndžer. Zajedno prolaze kroz izazove škole čarobnjaštva i veštičarenja Hogvorts, stvaraju bliska prijateljstva i suočavaju se sa rastućom pretnjom lorda Voldemora.

U glumačkoj postavi su i Džon Litgou kao Albus Dambldor, Papa Esijedu kao Severus Snep, Dženet Mektir kao Minerva Mekgonagal, Nik Frost kao Rubijus Hagrid, Pol Vajt Haus kao Argus Filč, Luk Talon kao Kvirinus Kvirl, Loks Prat kao Drejko Malfoj, Bel Pauli i Danijel Rigbi kao Petunija i Vernon Darsli, kao i Ketrin Parkinson kao Moli Vizli, između ostalih.

Serija je zamišljena kao verno prepričavanje romana Dž. K. Rouling, pri čemu će svaka sezona adaptirati po jednu knjigu iz sedmodelne sage. Gledaoci mogu da očekuju legendarne scene oživljene na ekranu, od magičnih učionica do uzbudljivih kvidič utakmica. Prva fotografija koju je ranije objavio HBO prikazala je Harija u grifindorskom ogrtaču kako ide ka kvidič terenu, što ukazuje na pažnju prema detaljima i poštovanje izvornog materijala.

Serija se snima u studiju „Warner Bros Studios Leavesden" u Ujedinjenom Kraljevstvu, a predvodi je Frančeska Gardiner, dok režiser serije „Naslednici“ Mark Majlod režira više epizoda. Izvršni producenti su Rouling, Nil Bler, Rut Kenli-Lets i Dejvid Hejman.

(Kurir.rs/ Variety)

