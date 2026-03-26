Slušaj vest

Britanska influenserkaBet Klugbori se za život nakon stravičnog pada s hotelskog balkona u popularnom tajlandskom letovalištu Pataja. Ono što je trebalo da bude idiličan odmor pretvorilo se u noćnu moru – mlada žena zadobila je teške povrede, uključujući lom kičme na čak 24 mesta.

Prema dostupnim informacijama koje je objavio Mirror, Bet, koja dolazi iz Grimsbija u Linkolnširu, pala je s balkona svoje sobe na četvrtom spratu u ranim jutarnjim satima 15. marta. Pala je na betonsku saksiju za biljke, a silina udarca ostavila ju je nepokretnom – nije mogla da pomera ruke.

In galeriji pogledajte fotografije Bet Klug, koja je pala s balkona hotela:

Bet Klug, influenserka koja je pala s balkona hotela Foto: Printscreen/ Instagram/ bethklug10

Hitne službe pronašle su je kako leži na žbunju uz 22-spratnu zgradu, u teškim bolovima. Okolnosti nesreće još uvek nisu potpuno razjašnjene, a policija istražuje slučaj i pregleda snimke nadzornih kamera.

Radnik obezbeđenja hotela opisao je dramatičan trenutak:

"Dok sam bio na dužnosti, čuo sam jak udarac, kao da je nešto veliko palo. Kada sam došao da proverim, zatekao sam osobu koja je pala i zapomagala za pomoć. Odmah sam obavestio nadležne'', rekao je, prenosi Dnevnik.hr.

Bet je hitno prevezena u bolnicu, gde se i dalje nalazi u teškom stanju. Njeni prijatelji u Velikoj Britaniji pokrenuli su akciju prikupljanja sredstava za lečenje i povratak kući.

Njena prijateljica Kim Lajal istakla je koliko je situacija ozbiljna.

''Bet ima osiguranje, ali bez policijskog izveštaja ne mogu da započnu isplate. Ambasada pokušava da ubrza proces. U strašnim je bolovima i uopšte ne može da pomera ruke – potpuno su uništene'', rekla je.

Dodala je i emotivnu poruku: ''Još je mlada i sama u stranoj bolnici. Ljudi bi trebali da pokažu više saosećanja.''

Prijateljica Ana Mohamed, koja ju je posetila u bolnici u Pataji, opisala je stanje još dramatičnijim i moli za pomoć.

''Bet je teško povređena i hitno joj je potrebna medicinska pomoć. Leđa su joj slomljena na 24 mesta, ne može da koristi ruke i trpi jake bolove. Pokušavamo da pronađemo način da je što pre vratimo kući.''

Pataja, poznata kao ''Grad greha'', već godinama privlači turiste zbog noćnog života, barova i kontroverzne reputacije. I dok mnogi posetioci tamo traže zabavu, ovakvi tragični incidenti ponovo otvaraju pitanje bezbednosti u jednoj od najposećenijih destinacija na Tajlandu.

Istraga je u toku, a porodica i prijatelji nadaju se brzom oporavku i povratku Bet u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ne propustitePop kulturaMaša (25) pronađena mrtva: Fanovi se zabrinuli za influenserku kad je prestala da objavljuje sadržaj na društvenim mrežama...
Maša Gračikovska
ŽenaImala je oko 300 dinara na računu, a sad zarađuje više od pola miliona evra: Influenserka otkrila tajnu uspeha
Influenserka Natali Barnet pravi selfi u butiku
Žena"Lako je tebi da to kažeš" Valerija koja je udata za bogataša dala savet ženama, pa ih razbesnela
Valerija Lipovetski
ŽenaZamolila je ženu da je fotografiše sa verenikom, ono što joj je rekla potpuno je šokiralo
Spenser Barbosa

Video: Doktor kojie je radio na klinici gde je pacijentu slomljena kičma

DOKTOR KOJI JE RADIO NA KLINICI GDE JE SLOMLJENA KIČMA PROGOVORIO! Evo šta kaže o kolegi koji je vršio tretman nad PREMINULIM Izvor: Kurir televizija