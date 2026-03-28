Kažu da je sa unukom

Dolf Lundgren (68) proslavio se ulogama u filmovima poput Roki, Crveni škorpion i Punisher. Nekada je važio za jednog od najvećih zavodnika, a i danas privlači pažnju gde god se pojavi.

Nedavno je glumac snimljen ispred restorana na Beverli Hilsu u društvu svoje supruge, Ema Krokdal (30), koja je od njega mlađa čak 38 godina.

Ljubav uprkos kritikama

Iako su u braku od 2023. godine, njihova veza često je na meti komentara zbog razlike u godinama. Na društvenim mrežama pojedini ih kritikuju, tvrdeći da izgledaju kao deda i unuka.

Ipak, par se na takve komentare ne obazire. Njima je, kako ističu, najvažnije da su srećni zajedno.

Dolf Lundgren i Ema Krokdal Foto: Manuele Mangiarotti/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Život Dolf Lundgren nije uvek bio glamurozan. Nakon što mu je dijagnostikovan rak, suočio se sa najtežim scenarijem – prognozom da mu je ostalo svega nekoliko meseci života.

Operisao je tumor na bubrezima i godinama redovno išao na kontrole. Iako je jedno vreme delovalo da je bolest pod kontrolom, 2020. godine otkriveno je da ima tumore na plućima, nakon čega je započeo novo lečenje.

"Da sam izabrao druge terapije, imao bih još tri ili četiri meseca života", izjavio je, ističući koliko mu je pravilna terapija promenila sudbinu.

Danas je bolest u remisiji i veruje da će uz terapiju držati sve pod kontrolom.

Dolf Lundgren Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ljubavni život i brakovi

Glumac se ženio tri puta. Prvi brak sa Peri Mom trajao je kratko, svega godinu dana. Zatim je bio u dugom braku sa Anet Kveberg, sa kojom ima dve ćerke.

Svoju sadašnju suprugu, Ema Krokdal, upoznao je 2019. godine u teretani. Zanimljivo je da ona tada nije znala da je on poznati glumac.

Verili su se 2020. godine, ali im je pandemija odložila venčanje, pa su sudbonosno "da" izgovorili tek tri godine kasnije.

Nakon svega što je prošao, Dolf Lundgren danas živi drugačije – više ceni male stvari i trudi se da svaki dan iskoristi maksimalno.

