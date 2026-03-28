Znate li ko je pravi Zverka? Autorka serije je smršala 4 kg kad ju je ostavio, a on priznaje: "Nikada je nisam voleo"
Devedesetih je jedan od najmoćnijih ljudi Njujorka bio čovek koji je poslužio kao inspiracija za jedan od najpoznatijih TV likova proteklih decenija, čovek kog je autorka "Seksa i grada" Kendas Bušnel ludo volela. Ipak, nije joj bilo uzvraćeno.
Mnogo je ljubavnih priča u popularnim televizijskim serijama koje su ostale upamćene, ali se o malo kojoj pričalo kao o Keri Bredšo i Zverki iz "Seksa i grada".
Neki su navijali za njih, drugi želeli da junakinja koju je odigralaSara Džesika Parkerzavrši s bilo kim osim s njim, a u svakom slučaju je glumac Kris Not kao Zverka ušao u istoriju televizije.
Otkako se kultna HBO serija pojavila krajem devedesetih i podigla prašinu, mnogi istaknuti Njujorčani su nazivani "pravim Zverkom", između ostalih i pokojni Džon Kenedi Mlađi. Međutim, nikada zapravo nije bila tajna ko je poslužio kao inspiracija za lik šarmantnog biznismena koji ne želi da se skrasi pored Keri.
Lik Gospodina Zverke izvučen je iz stvarnog života Kendas Bušnel, autorke "Seksa i grada", koja ga je prvi put predstavila svetu u kolumni koju je pisala za New York Observer. U godinama koje su usledile, autorka se nije ustručavala da prizna da je Zverka, odnosno Mr. Big, barem delimično, zasnovan na medijskom moćniku iz 90-ih Ronaldu Galotiju.
Кo je Ronald Galoti, "pravi Gospodin Zverka"?
Galoti je bivši izvršni direktor u medijima, koji je bio potpredsednik kompanije Condé Nast, a doprineo je oblikovanju časopisa Vanity Fair i Vogue devedesetih godina i u to vreme je uglavnom smatran delom medijske elite Menhetna.
Od 1996. godine je u braku s Lisom Galoti, a u međuvremenu je napustio Njujork i preselio se u Vermont.
Kendas Bušnel i Ronald Galoti nisu baš imali romantičan, simpatičan i zanimljiv prvi susret kao Keri i Zverka, koji je pokrenuo šest sezona romanse u seriji "Seks i grad". TV junaci se sreću na trotoaru u Njujorku nakon što su se sudarili, a on u jednom trenutku ima priliku da vidi njen arsenal kondoma iz torbe.
Kendas Bušnel i Galoti su se upoznali na manje interesantan način, sada već davne, 1995. godine, na modnoj reviji. Oboje su bili u novoj eri svojih života: Galoti se upravo rastao od svoje druge žene, a Kendas Bušnel je pokretala svoju sada već poznatu kolumnu "Seks i grad".
U izdanju časopisa More iz 2003. godine navodi se da su njih dvoje bili u vezi godinu i po dana, a malo nakon što je raskinuo s Kendas Galoti se oženio Lisom.
Njegova današnja supruga je jednom prilikom za New York Magazine podelila anegdotu s početka veze koja pokazuje koliko je Galoti sličan Zverki.
– Vodimo ljubav ludo, strastveno. A onda mi je rekao: "Znaš ono kad trčiš po devet milja? Pa, trebalo bi sad da se istrčiš". Ja sam rekla: "O čemu pričaš?", a on: "Moja bivša devojka dolazi da pokupi svoju odeću".
Kendas Bušnel je zabeležila dinamiku njihove veze iz svoje perspektive u svojoj kolumni, a jedna od najpoznatijih je nazvana"Gospodin Zverka želi da bude sa nekim normalnim".
– Samo želim da budem sa nekim "normalnim" – rekao je. – Samo želim da imam normalan život.
– Ti si malo luda. Prestara si da se tako ponašaš, moraš da odrasteš. Moraš da brineš o sebi. Plašim se za tebe. Ne možeš da očekuješ da će ljudi stalno brinuti o tebi – dodao je pravi Zverka.
Kendas Bušnel je jednom prilikom objasnila i kako je došla do ovog čuvenog nadimka.
– Bio je jedan od onih Njujorčana s velikom ličnošću, jednostavno ga primetiš čim uđe u sobu – rekla je Bušnelova o Galotiju. – Zvala sam ga Gospodin Zverka jer je bio kao važan čovek u kampusu.
Dodala je i da je on svestraniji nego što ljudi misle, da kuva, bavi se baštom i da je više kućni tip nego muškarac koji rado izlazi u grad. On navodno nikad nije negodovao što je Kendas pisala o njemu.
– Uvek je ponavljao: "Slatko, dušo, slatko" – prisetila se i priznala da je bila "luda za njim".
S obzirom na takvu ljubav, i raskid je bio krupna stvar, vrlo bolna epizoda u njenom životu.
– Mislim da sam smršala četiri kilograma – istakla je. – Ali u životu shvatite da ljudi žele različite stvari u vezama. I to je u redu. On je zaista dobar momak, to je istina.
I Ronald Galoti je pričao javno o Kendas u svojim intervjuima i nazvao je "sjajnom devojkom".
– Ne mogu ništa da uradim – priznao je za New York Times. – Nema ništa gore nego kada me voliš, a ja tebe ne volim. Odlično smo se proveli, ali nije bilo budućnosti. I nikada nije ni bilo namere da bude. Nikad nisam bio prevarant. Nikada nisam rekao da je volim.
Galoti, zanimljivo, ponosno ističe svoju povezanost sa serijom "Seks i grad" i danas ima istaknut znak "Zverkin ranč" na svojoj kući u Vermontu.
(Kurir.rs/Glossy)
- Jednom kad uđeš… možda više nećeš izaći. #TheyWillKillYouMovie - U bioskopima od 26. marta!
- Naša nova Parkside ponuda donosi ti moćne alate za rad u bašti!
