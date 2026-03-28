Slušaj vest

Devedesetih je jedan od najmoćnijih ljudi Njujorka bio čovek koji je poslužio kao inspiracija za jedan od najpoznatijih TV likova proteklih decenija, čovek kog je autorka "Seksa i grada" Kendas Bušnel ludo volela. Ipak, nije joj bilo uzvraćeno.

Mnogo je ljubavnih priča u popularnim televizijskim serijama koje su ostale upamćene, ali se o malo kojoj pričalo kao o Keri Bredšo i Zverki iz "Seksa i grada".

Neki su navijali za njih, drugi želeli da junakinja koju je odigralaSara Džesika Parkerzavrši s bilo kim osim s njim, a u svakom slučaju je glumac Kris Not kao Zverka ušao u istoriju televizije.

Otkako se kultna HBO serija pojavila krajem devedesetih i podigla prašinu, mnogi istaknuti Njujorčani su nazivani "pravim Zverkom", između ostalih i pokojni Džon Kenedi Mlađi. Međutim, nikada zapravo nije bila tajna ko je poslužio kao inspiracija za lik šarmantnog biznismena koji ne želi da se skrasi pored Keri.

Keri Bredšo i Zverka Foto: New Line Cinema Collection / Everett / Profimedia

Lik Gospodina Zverke izvučen je iz stvarnog života Kendas Bušnel, autorke "Seksa i grada", koja ga je prvi put predstavila svetu u kolumni koju je pisala za New York Observer. U godinama koje su usledile, autorka se nije ustručavala da prizna da je Zverka, odnosno Mr. Big, barem delimično, zasnovan na medijskom moćniku iz 90-ih Ronaldu Galotiju.

Кo je Ronald Galoti, "pravi Gospodin Zverka"?

Galoti je bivši izvršni direktor u medijima, koji je bio potpredsednik kompanije Condé Nast, a doprineo je oblikovanju časopisa Vanity Fair i Vogue devedesetih godina i u to vreme je uglavnom smatran delom medijske elite Menhetna.

Od 1996. godine je u braku s Lisom Galoti, a u međuvremenu je napustio Njujork i preselio se u Vermont.

Kendas Bušnel i Ronald Galoti nisu baš imali romantičan, simpatičan i zanimljiv prvi susret kao Keri i Zverka, koji je pokrenuo šest sezona romanse u seriji "Seks i grad". TV junaci se sreću na trotoaru u Njujorku nakon što su se sudarili, a on u jednom trenutku ima priliku da vidi njen arsenal kondoma iz torbe.

Kendas Bušnel i Galoti su se upoznali na manje interesantan način, sada već davne, 1995. godine, na modnoj reviji. Oboje su bili u novoj eri svojih života: Galoti se upravo rastao od svoje druge žene, a Kendas Bušnel je pokretala svoju sada već poznatu kolumnu "Seks i grad".

U izdanju časopisa More iz 2003. godine navodi se da su njih dvoje bili u vezi godinu i po dana, a malo nakon što je raskinuo s Kendas Galoti se oženio Lisom.

Njegova današnja supruga je jednom prilikom za New York Magazine podelila anegdotu s početka veze koja pokazuje koliko je Galoti sličan Zverki.

– Vodimo ljubav ludo, strastveno. A onda mi je rekao: "Znaš ono kad trčiš po devet milja? Pa, trebalo bi sad da se istrčiš". Ja sam rekla: "O čemu pričaš?", a on: "Moja bivša devojka dolazi da pokupi svoju odeću".

Kendas Bušnel je zabeležila dinamiku njihove veze iz svoje perspektive u svojoj kolumni, a jedna od najpoznatijih je nazvana"Gospodin Zverka želi da bude sa nekim normalnim".

– Samo želim da budem sa nekim "normalnim" – rekao je. – Samo želim da imam normalan život.

– Ti si malo luda. Prestara si da se tako ponašaš, moraš da odrasteš. Moraš da brineš o sebi. Plašim se za tebe. Ne možeš da očekuješ da će ljudi stalno brinuti o tebi – dodao je pravi Zverka.

Kendas Bušnel je jednom prilikom objasnila i kako je došla do ovog čuvenog nadimka.

– Bio je jedan od onih Njujorčana s velikom ličnošću, jednostavno ga primetiš čim uđe u sobu – rekla je Bušnelova o Galotiju. – Zvala sam ga Gospodin Zverka jer je bio kao važan čovek u kampusu.

Dodala je i da je on svestraniji nego što ljudi misle, da kuva, bavi se baštom i da je više kućni tip nego muškarac koji rado izlazi u grad. On navodno nikad nije negodovao što je Kendas pisala o njemu.

– Uvek je ponavljao: "Slatko, dušo, slatko" – prisetila se i priznala da je bila "luda za njim".

S obzirom na takvu ljubav, i raskid je bio krupna stvar, vrlo bolna epizoda u njenom životu.

– Mislim da sam smršala četiri kilograma – istakla je. – Ali u životu shvatite da ljudi žele različite stvari u vezama. I to je u redu. On je zaista dobar momak, to je istina.

I Ronald Galoti je pričao javno o Kendas u svojim intervjuima i nazvao je "sjajnom devojkom".

– Ne mogu ništa da uradim – priznao je za New York Times. – Nema ništa gore nego kada me voliš, a ja tebe ne volim. Odlično smo se proveli, ali nije bilo budućnosti. I nikada nije ni bilo namere da bude. Nikad nisam bio prevarant. Nikada nisam rekao da je volim.

Galoti, zanimljivo, ponosno ističe svoju povezanost sa serijom "Seks i grad" i danas ima istaknut znak "Zverkin ranč" na svojoj kući u Vermontu.

Kris Not i Sara Džesika Parker kao Zverka i Keri Bredšo u seriji "Seks i grad" foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Neki su navijali za njih, drugi želeli da junakinja koju je odigrala Sara Džesika Parker završi s bilo kim osim s njim, a u svakom slučaju je glumac Kris Not kao Zverka ušao u istoriju televizije.



Kris Not i Sara Džesika Parker kao Zverka i Keri Bredšo u seriji "Seks i grad" foto: HBO FILMS- HOME BOX OFFICE-NEW LINE CINEMA-VILLAGE ROADSHOW / Album / Profimedia Lik Gospodina Zverke izvučen je iz stvarnog života Kendas Bušnel, autorke "Seksa i grada", koja ga je prvi put predstavila svetu u kolumni koju je pisala za New York Observer. U godinama koje su usledile, autorka se nije ustručavala da prizna da je Zverka, odnosno Mr. Big, barem delimično, zasnovan na medijskom moćniku iz 90-ih Ronaldu Galotiju.

Kendas Bušnel je zabeležila dinamiku njihove veze iz svoje perspektive u svojoj kolumni, a jedna od najpoznatijih je nazvana"Gospodin Zverka želi da bude sa nekim normalnim". – Samo želim da budem sa nekim "normalnim" – rekao je. – Samo želim da imam normalan život.

– Bio je jedan od onih Njujorčana s velikom ličnošću, jednostavno ga primetiš čim uđe u sobu – rekla je Bušnelova o Galotiju. – Zvala sam ga Gospodin Zverka jer je bio kao važan čovek u kampusu. Dodala je i da je on svestraniji nego što ljudi misle, da kuva, bavi se baštom i da je više kućni tip nego muškarac koji rado izlazi u grad. On navodno nikad nije negodovao što je Kendas pisala o njemu.



