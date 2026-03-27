Velška pevačica Dafi bila je jedna od najvećih senzacija 2008. godine, kada objavila singl Mercy i postala zvezda preko noći. Samo nekoliko godina kasnije je iznenada nestala iz javnosti, a potom je stigao je strašan odgovor na pitanje šta se desilo s Dafi.

Pevačica, čije je pravo ime Ejmi En Dafi, koja je od detinjstva imala mnogo teških trenutaka, saopštila je 2020. da je drogirana, kidnapovana, zlostavljana i silovana i to je bilo njeno poslednje oglašavanje na ovu temu.

Pevačica Dafi

Dokumentarac o tome šta se dogodilo Dafi

Kako prenosi Guardian, ona je sada konačno spremna da progovori o svemu što joj se dogodilo, a njena ispovest će se naći u dokumentarcu koji je trenutno u pripremi.

U saopštenju za štampu koje je objavljeno danas najavljuje se "nov i neviđen pristup" Dafi, kao i da će ona podeliti kompletnu životnu priču, dok će se u filmu naći i intervjui njenih prijatelja, porodice i saradnika iz muzičke industrije.

– Dafin život su oblikovali uspeh i slava, ali jednako i bol, prkos i neukrotiv osećaj sopstva. Privlači me napetost između ranjivosti i samopouzdanja u njenoj priči i kako jedna osoba može biti duboko pogođena svojim iskustvima, ali ipak pronaći snažan, ekspresivan glas koji je nesumnjivo njen – kaže Džil Kalan, koja će režirati ovaj dokumentarac.

Dafi

Šta se desilo s Dafi?

Pevačica koja stoji iza planetarnog hita "Mercy" objavila je dva albuma, Rockferry i Endlessly, osvojila Gremi i igrala u filmovima Patagonia i Legend, a potom iznenada nestala.

Oglasila se godinama kasnije i na Instagramu podelila deo svog traumatičnog iskustva.

– Mnogi od vas pitali su se šta se dogodilo sa mnom, gde sam nestala i zašto. Istina je, i verujte mi da sam sad okej i bezbedna, ali bila sam silovana, drogirana i držana u zatočeništvu nekoliko dana – napisala je pevačica.

Ona je otkrila da je preživela pukom srećom i da je provela "hiljade i hiljade dana" želeći da u srcu opet oseti sunčevu svetlost. U dužoj izjavi za javnost koju je kasnije objavila, otkrila je da ju je na rođendan neko drogirao u restoranu, odveo je avionom u drugu državu i držao u zatočeništvu u hotelskoj sobi, gde je silovana.

Pevačica Dafi

– Pitate se zašto sam izabrala da ne iskoristim svoj glas da izrazim bol? Nisam želela da pokažem svetu tugu u svojim očima. Pitala sam se kako mogu da pevam iz srca ako je ono slomljeno. I polako je prestajalo da bude slomljeno – napisala je Dafi. – Nesumnjivo, preživela sam. Ne postoji lak način da se prenese težina ovog iskustva.

Od tada je, objasnila je, provela "skoro 10 godina potpuno sama" i uspela da ostavi taj period iza sebe zahvaljujući svom psihologu.

– Sumnjam da ću ikada više biti osoba koju su ljudi poznavali – zaključila je bolno

