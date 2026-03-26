Nekada najomiljeniji tata televizijskih ekrana, Bil Kozbi, ponovo se našao u centru pravne bitke nakon što ga je građanska porota u Kaliforniji proglasila odgovornim za drogiranje i seksualni napadna Donu Motsinger još 1972. godine.

Nakon gotovo dvonedeljnog suđenja u Santa Monici, porota je donela odluku kojom 88-godišnji komičar mora da plati ukupno 59,25 miliona dolara odštete. Od toga je 17,5 miliona dolara dodeljeno za prošlu štetu, 1,75 miliona za buduću štetu, dok je dodatnih 40 miliona dolara određeno kao krivična odšteta.

Motsinger je u tužbi navela kako ju je Kozbi pozvao na svoj nastup, nakon čega joj je dao vino i tablete za koje je mislila da su aspirin. Tvrdi da je ubrzo počela da gubi svest i da se kasnije probudila bez većine odeće, uverena da je bila drogirana i silovana.

"Nosim teret onoga što mi se dogodilo više od 50 godina. Danas je porota videla istinu i pozvala ga na odgovornost", izjavila je Motsinger nakon presude.

Pravni tim glumca poručio je da su razočarani presudom, te da će uložiti žalbu. Tokom suđenja, odbrana je tvrdila kako se optužbe temelje na pretpostavkama i da tužilja nema jasan dokaz šta se dogodilo.

Ova presuda dolazi gotovo pet godina nakon što je Kozbi pušten iz zatvora u Pensilvaniji, gde je prethodno bio osuđen za sličan slučaj. Ta presuda je kasnije poništena odlukom Vrhovnog suda.

Tokom godina više od 60 žena optužilo je Kozbija za seksualne napade, drogiranje i uznemiravanje, što je snažno narušilo njegov nekadašnji imidž američkog tate. Iako je u nekim slučajevima postignuta nagodba, a u drugima su donesene presude, ova odšteta jedna je od najvećih koju je do sada morao da plati.

Odluka porote ponovo je otvorila raspravu o odgovornosti i pravdi u slučajevima koji sežu decenijama unazad, ali i o nasleđu jedne od nekad najvoljenijih televizijskih zvezda.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

