Poslednjih dana mediji pišu o razlazu najpoznatijeg slovenskog košarkaša Luke Dončića i njegove donedavne verenice Ana Marije Goltes. Koliko je drama eskalirala, pokazuje i to da je 27-godišnji igrač LA Lejkersa angažovao opaku advokaticu koju u Holivudu zovu kraljicom razvoda, navodi Daily Mail.

Reč je o Lori Vaser, koja je poznata po nizu uglednih klijenata čije je razvode rešavala i pritom zaradila vrtoglave iznose.

Rođena 1968. u porodici advokata, Vaser je karijeru izgradila u prestižnoj kancelariji Wasser, Cooperman & Mandles. Specijalizovala se za porodično pravo, a vremenom je postala prvi izbor slavnih osoba kada je reč o razvodima visokog profila.

Osim advokatskog posla, pokrenula je i platformu za razvode te učestvovala u modernizaciji procesa razvoda kroz digitalne alate.

Lista njenih klijenata zvuči kao lista gostiju s dodele Oskara. Među najpoznatijima su Kim Kardašijan, Anđelina Džoli, Džoni Dep, Britni Spirs, Dženifer Garner, Gven Stefani, Rajan Rejnolds, Ešton Kučer, Kristina Agilera, Keli Klarkson i Kevin Kostner. Upravo zbog ovakvih imena, Vaser je postala sinonim za najskuplje i najkomplikovanije razvode u industriji.

Jedan od slučajeva koji ju je katapultirao među najtraženije advokate bio je razvod Britni Spirs i Kevina Federlajna. Iako nije ostala do kraja procesa, njena uloga u tom slučaju bila je ključna za njen proboj u A-listu advokata, a celi slučaj dodatno je bio pod lupom javnosti zbog drame oko starateljstva.

"Bilo je to vreme u kojem su mediji zaista bili naporni i kada nismo znali kako da zadržimo stvari unutar četiri zida. No, mislim da advokat gospodina Federlajna nije ni želeo da zataška stvari. Sve je počelo da bude van kontrole, a niko nije ni znao koliko zapravo vesti mogu brzo putovati i koliko će se brzo nešto proširiti po svetu. Danas puno bolje možemo zadržati stvari za sebe, pa je to itekako bila velika lekcija za mene kada je reč o tome kako sarađivati s klijentima koji su želeli svoj život zadržati privatnim. Tada smo osmislili neke trikove za to kako neke stvari sačuvati od medija", prisetila se tog slučaja Vaser, koja je pomogla Spirs i tokom razvoda od Sema Asgarija.

Vaser spada među najskuplje advokate u Holivudu – njena satnica iznosi oko 1.000 dolara. Zbog toga može birati klijente, ali i otvoreno im reći kada njihove zahteve smatra nerealnima. Odlične preporuke dobijala je i zbog odlično složenih predbračnih ugovora kojim je zaštitila svoje klijente, a insistira na tome da klijenti rešavaju sve iza zatvorenih vrata, putem medijacije, pokušavajući izbeći odlazak u sudnicu, jer sve što tamo bude izneseno uvek završi u medijima.

Iako nema klasičnih ličnih skandala, Vaser se često nalazi u centru kontroverzi zbog prirode svojih slučajeva. Posebno se raspravljalo o korišćenju privatnih sudija u razvodima slavnih, što je izazvalo pitanje imaju li bogati pristup posebnom pravosudnom sistemu.

Takođe, zastupanje u nekim od najeksponiranijih razvoda – poput onih Džonija Depa ili Anđeline Džoli – automatski je stavlja pod lupom javnosti.

Zanimljivo, i sama Vaser ima nekonvencionalan pogled na brak. Ima dvoje dece s bivšim partnerima, ali se nakon vlastitog razvoda nije ponovo udavala. Otvoreno govori kako ne veruje u klasičan koncept braka ni celoživotne monogamije, što dodatno intrigira javnost s obzirom na njenu profesiju.

"Ono u šta iskreno verujem je da većini ljudi nije namenjeno da provedu život s jednom osobom. Ako si pronašao nekoga i s njim budeš do smrti, onda si zaista blagoslovljen i to je fantastično, no puno ljudi to ne nalazi. Upravo zbog toga mislim da je bolje za decu, ali i uopšteno ljude da budu srećni u vezi. Važno je reći - ako već nisi srećan u vezi, nemoj dopustiti svojoj deci da odrastaju gledajući dvoje jadnih ljudi koji ne vole jedno drugoga. Kreni dalje", poručila je Vaser.

S godinama je Lora Vaser postala i pop-kulturna figura. Njeno ime često se spominje kao inspiracija za likove u filmovima i serijama o razvodima, što dovoljno govori o njenom uticaju.

