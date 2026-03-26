Iako njen izabranik sinoć nije bio na terenu, to nije sprečilomanekenku Vini Herlou da se pojavi na NBA utakmici, gde je inače redovan gost. Popularna izabranica košarkaša sinoć je posmatrala susret Los Anđeles Klipersa protiv Milvoki Baksa u Inglvudu, u Kaliforniji.

Kao i obično, Herlou je sedela u prvom redu. Osim što njen verenik Kajl Kuzma nastupa za Bakse, ova proslavljena manekenka, koja je svojevremeno šetala pistom brenda Victoria‘s Secret, istinski je ljubitelj sporta i mečeve posećuje skoro svakog vikenda. Ovoga puta odabrala je još jednu odevnu kombinaciju koja nikako nije mogla proći nezapaženo.

Odlučila se za sivi komplet koji čine ultra-kratak pleteni šorts i džemper dugih rukava sa belom kragnom. Uz to je uklopila bele Chrome Hearts čizme sa visokom potpeticom i belu "Prada" torbicu. Ceo izgled je upotpunila odgovarajućim kačketom i providnim naočarima. Njen verenik juče nije igrao, kako je izvestio CBS Sports, zbog povrede zadobijene u prethodnoj utakmici.

Romantična veridba na egzotičnoj destinaciji

Par se verio u februaru prošle godine, a srećne vesti su tada podelili na Instagramu uz nekoliko zajedničkih fotografija snimljenih u privatnom avionu koji je bio ukrašen crvenim ružama. Veoma romantična prosidba dogodila se na ostrvima Turks i Kejkos, koje su Kuzma i Herlou prvi put zajedno posetili 2022. godine.

Kako je počela njihova ljubavna priča?

Kuzma i Herlou su u vezi od 2020. godine, iako je košarkaš pokušao da stupi u kontakt sa Vini putem Instagrama i godinu dana ranije.

"Godinu dana pre toga poslao mi je poruku, ali je nikada nisam videla. Ne znam šta nije u redu sa Instagramom, ali to mi se nikada ranije nije desilo", rekla je Vini gostujući u jednoj televizijskoj emisiji.

Dodala je da joj je on ponovo pisao godinu dana kasnije, u jeku karantina zbog pandemije, i da je objavio njenu sliku, na šta mu se ona javila rečima: "O, zdravo!" i tako je sve počelo. Herlou, svetski poznata manekenka, slavu je stekla 2014. godine nakon učešća u emisijiAmerica‘s Next Top Model i od tada je postala jedno od najprepoznatljivijih imena u modnoj industriji.

