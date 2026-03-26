Američka manekenka i preduzetnica Sofija Riči Grejndž i njen suprug, muzički direktor Eliot Grejndž dobili su drugo dete.Srećnu vest o dolasku sina podelila je sa milionima pratilaca na Instagramu dirljivom porodičnom fotografijom, potvrdivši da je njihova porodica bogatija za još jednog člana.

U nežnoj objavi koja odiše estetikom "tihog luksuza" po kojoj je poznata, Sofija je otkrila ime i datum rođenja sina.

"Henri Sesil Grejndž, 18.03.26. Ljubavi mog života", napisala je kratko uz fotografiju, a na istoj se vide njene ruke kako drže novorođenče odeveno u svetloplavi bodi, dok njihova ćerka Eloiz, rođena u maju 2024. godine, sedi pored svog malenog brata.

Intimni trenutak odmah je izazvao lavinu čestitki obožavalaca i slavnih prijatelja, a komentari su bili preplavljeni plavim srcima u čast rođenja dečaka. Pozornim pratiocima nije promakao ni suptilan detalj koji je zaokružio objavu – Sofijin svetloplavi manikir, koji se smatra simboličnom posvetom dolasku sina. Iako par strogo čuva privatnost svoje dece i ne pokazuje njihova lica u javnosti, ovim su potezom na decentan način podelili svoju sreću sa svetom.

Imena sa dubokim porodičnim značenjem

Baš kao i kod prvog deteta, odabir imena za sina nosi duboko porodično značenje. Ime Henri Sesil Grejndž posveta je Eliotovim precima, dedi Sesilu Grejndžu i pradedi Henriju Goldštajnu. Nastavili su tako tradiciju koju su započeli rođenjem ćerke. Naime, srednje ime njihove devojčice, Eloiz Samanta Grejndž, odabrano je u spomen na Eliotovu pokojnu majku Samantu Berg, koja je preminula 2007. godine.

Sofija Riči i Eliot Grandž

Sofija, inače ćerka legendarnog muzičara Lajonela Ričija, i Eliot Grejndž venčali su se u aprilu 2023. godine na raskošnoj ceremoniji na jugu Francuske. Svoju drugu trudnoću objavila je na jedinstven način, u istoj objavi kojom je u oktobru 2025. lansirala svoju modnu liniju SRG Atelier.

Ne propustitePop kulturaSofija je ponovo trudna! Manekenka se tek porodila, a sada opet deli najlepše vesti
profimedia0483046783.jpg
Pop kulturaSlavna manekenka zapalila tribine, došla da bodri tim svog verenika koji je ovog puta utakmicu preskočio (foto)
Manekenka Vini Herlou na NBA utakmici
Pop kulturaOrlando Blum sa 20 godina mlađom manekenkom: Otkriveni novi detalji veze, evo gde se tajno viđaju
orlando blum profimedia-1015170404.jpg
Pop kulturaSestra Kejt Mos u dugovima do guše: Manekenka nema ni za hleb, počinje karijeru ispočetka, a evo šta se desilo!
Screenshot 2025-02-10 094453.jpg

Pogledajte video: Srpska manekenka nosila Prada reviju

Srpska manekenka nosila PRADA reviju Izvor: TikTok/nikolina_vrekic