Američka manekenka i preduzetnica Sofija Riči Grejndž i njen suprug, muzički direktor Eliot Grejndž dobili su drugo dete.Srećnu vest o dolasku sina podelila je sa milionima pratilaca na Instagramu dirljivom porodičnom fotografijom, potvrdivši da je njihova porodica bogatija za još jednog člana.

U nežnoj objavi koja odiše estetikom "tihog luksuza" po kojoj je poznata, Sofija je otkrila ime i datum rođenja sina.

"Henri Sesil Grejndž, 18.03.26. Ljubavi mog života", napisala je kratko uz fotografiju, a na istoj se vide njene ruke kako drže novorođenče odeveno u svetloplavi bodi, dok njihova ćerka Eloiz, rođena u maju 2024. godine, sedi pored svog malenog brata.

Intimni trenutak odmah je izazvao lavinu čestitki obožavalaca i slavnih prijatelja, a komentari su bili preplavljeni plavim srcima u čast rođenja dečaka. Pozornim pratiocima nije promakao ni suptilan detalj koji je zaokružio objavu – Sofijin svetloplavi manikir, koji se smatra simboličnom posvetom dolasku sina. Iako par strogo čuva privatnost svoje dece i ne pokazuje njihova lica u javnosti, ovim su potezom na decentan način podelili svoju sreću sa svetom.

Imena sa dubokim porodičnim značenjem

Baš kao i kod prvog deteta, odabir imena za sina nosi duboko porodično značenje. Ime Henri Sesil Grejndž posveta je Eliotovim precima, dedi Sesilu Grejndžu i pradedi Henriju Goldštajnu. Nastavili su tako tradiciju koju su započeli rođenjem ćerke. Naime, srednje ime njihove devojčice, Eloiz Samanta Grejndž, odabrano je u spomen na Eliotovu pokojnu majku Samantu Berg, koja je preminula 2007. godine.

Sofija, inače ćerka legendarnog muzičara Lajonela Ričija, i Eliot Grejndž venčali su se u aprilu 2023. godine na raskošnoj ceremoniji na jugu Francuske. Svoju drugu trudnoću objavila je na jedinstven način, u istoj objavi kojom je u oktobru 2025. lansirala svoju modnu liniju SRG Atelier.

