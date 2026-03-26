Proslavljeni glumac Irfan Mensur otvoreno je progovorio o svom privatnom svetu, fokusirajući se na korektne odnose sa bivšim partnerkama i specifično poimanje roditeljstva. Za razliku od njegovih roditelja, čiji se brak nije završio u miru, Irfan ističe da je sa svim ženama koje su obeležile njegov život ostao u prijateljskim odnosima.

"Možda su zato svi moji razvodi, što zvaničnih i nezvaničnih brakova, takvi da sam ja uvek ostajao jako dobar prijatelj sa ženama koje su odlazile iz mog života ili me izbacivale iz svog života. Ali sam i dan danas prijatelj sa tim ženama", objasnio je glumac za Unu TV.

Iz braka sa Ljiljanom Perović glumac ima sina Filipa, dok je sa Srnom Lango dobio Pavla, koji je nastavio stopama svojih roditelja u svetu glume.

Sin koji se ne meri biologijom

Posebno mesto u njegovom životu zauzima Aleksa, sin kojeg je Srna dobila u prvom braku. Irfan ga je prihvatio kao sopstveno dete još od najranijeg uzrasta.

"On je došao kod mene i u moj život kao klinac od godinu i po dana. I sa mnom je proveo sledećih šesnaest, sedamnaest godina koliko sam bio u braku sa Srnom Lango. Pa, naravno da je to moj sin. Ja sam se sa njegovim ocem dogovorio, ti si mu tata, ja sam mu ćale. Možemo i obrnuto. Nisam biološki otac ali to je moj sin“, iskren je bio glumac tokom gostovanja u emisiji Une TV.

Srna Lango o bivšim supružnicima

Sa druge strane, Srna Lango je svojim stavom o bivšim muževima privukla veliku pažnju javnosti, ističući da se ponosi ljudima sa kojima je delila život. Gostujući jednom prilikom kod Sanje Marinković, ona je na duhovit i topao način opisala svoje prethodne brakove.

"Ja ne znam šta nije jasno. Ja sam imala dva divna braka i imam dva divna bivša muža, trenutno nemam trećeg, ali Bože moj", izjavila je glumica.

Kada je započela život sa Irfanom, oboje su u novu zajednicu ušli sa decom iz prethodnih veza – ona sa sinom Aleksom, on sa Filipom – da bi kasnije njihovu porodicu upotpunio zajednički sin Pavle.

(Kurir.rs/UnaTV)

