Tokom nedavne posete Sent Ostelu u Kornvolu, britanski suveren,kralj Čarls III, i njegova supruga Kamila našli su se u centru pažnje javnosti, ali ne zbog protokola, već zbog niza nepredviđenih reakcija. Iako Kamila danas zauzima najvišu poziciju u monarhiji, kritičari smatraju da je još uvek daleko od dostojanstva koje ta titula zahteva.

Glavni povod za oštre komentare bio je njen odnos prema suprugu tokom zvaničnog razgovora. Dok je monarh bio duboko u konverzaciji sa sagovornikom, okrenut leđima svojoj ženi, ona je uporno pokušavala da mu skrene pažnju "bockajući" ga po leđima. Njen cilj je bio da ga primora da pogleda izloženu maketu kuće, što je u tom trenutku smatrala važnijim od protokola.

Burne reakcije javnosti na "nestrpljenje" kraljice

Kada je videla da diskretni znaci ne pomažu, Kamila je otišla korak dalje, uhvatila kralja za ruku i praktično ga naterala da se okrene. Iako je Čarls situaciju pokušao da ublaži osmehom, posmatrači na društvenim mrežama nisu imali razumevanja za ovakav manir:

"On je razgovarao sa nekim, kako je nepristojna i nestrpljiva", "Koliko je bila nepristojna dok je on ćaskao, ne može ni nekoliko minuta da sačeka", "Zašto pobogu nije mogla da sačeka da se završi taj razgovor?", "Koliko je bila prosta prema Čarlsu", "Bila je jako bezobrazna prema Čarlsu, ni trunke kraljevskog ponašanja, kakvo je imala kraljica Elizabeta i kakvo promovišu Kejt Midlton i princ Vilijam", neki su od komentara u nizu.

Mnogi su povukli paralelu sa pokojnom kraljicom Elizabetom (Elizabeth) i princom Filipom (Philip), ističući da se takvi ispadi ranije nisu mogli videti. „Čarls ju je bukvalno ignorisao i ja bih“, glasio je jedan od komentara, uz opasku da se „Elizabeta u grobu prevrće“.

Reputacija koja se teško popravlja

Ovo nije prvi put da se Kamili zamera nedostatak bontona. Podseća se na momente kada se neumereno smejala tokom svečanih ceremonija, što je tumačeno kao ismevanje tuđih običaja. Kritičari navode da joj nedostaje besprekoran osećaj za protokol koji je krasio prethodnu vladarku, a koji danas na visokom nivou demonstrira Kejt Midlton.

Kraljica Kamila i kralj Čarls na proslavi njegovog 77. rođendana Foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Takođe, pominje se i prošlogodišnji susret sa Melanijom Tramp u Vindzoru, gde je Kamila navodno bila neumesna prema princezi od Velsa. Za mnoge, njen način ulaska u porodicu i uloga u raspadu braka između Čarlsa i princeze Dajane i dalje bacaju senku na njenu trenutnu ulogu. Iako ni sam kralj nije bio pošteđen kritika zbog preljube u prošlosti, oštrice javnosti su u ovom slučaju gotovo u potpunosti usmerene ka kraljici.

Pogledajte video: Fotografije Kejt Midlton iz mladosti