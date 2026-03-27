Konstantinos Argiros, proslavljeni grčki pevač, nastupio je sinoć u Beogradu. Pre nego što je izašao na scenu, podelio je sa novinarima svoje utiske o Srbiji, govorio o prijateljstvu sa Aleksandrom Prijović i Novakom Đokovićem i otkrio planove za veliki koncert u Beogradu.

Dueti u najavi: Od Milice Pavlović do Aleksandre Prijović

Grčka zvezda je istakla da u Srbiji postoji mnogo izvođača čiji rad veoma ceni. Posebno je naglasio da je u pregovorima za muzičku saradnju sa Aleksandrom Prijović, suprugom njegovog dobrog prijatelja Filipa.

U galeriji pogledajte fotografije Konstantinosa Argirosa pred nastup u Beogradu:

Takođe, osvrnuo se na svoj nedavni nastup u Sava centru sa pevačicom Milicom Pavlović, opisujući je kao divnu osobu sa kojom se sjajno proveo na sceni, te je potvrdio glasine o potencijalnoj saradnji.

"Kapsoura" i beogradski spektakl u septembru

Argiros je zvanično najavio veliki koncert u Beogradu za 10. septembar u Beogradu na vodi. Oduševljen je zgradama, ljudima i neverovatnom energijom koju donosi glavni grad Srbije. Istakao je da su Srbi i Grci kao braća, te da naša dva naroda spaja sličan duh i duboka muzička emocija koju Grci nazivaju "kapsoura".

Na pitanje o Evroviziji pevač je pohvalio pesmu ovogodišnjeg grčkog predstavnika, opisavši je kao veoma zabavnu i "ludu". Iako trenutno nema konkretne planove u tom smeru, ostavio je otvorenu mogućnost za svoje učešće na Evroviziji u budućnosti. Naglasio je da bi na takav korak pristao samo ukoliko bi pronašao pesmu uz koju bi se osećao potpuno prijatno i čiji bi "vajb" u potpunosti osetio.

