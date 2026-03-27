Slušaj vest

Glumac Andrija Milošević nedavno je promenio imidž za potrebe predstave, a sada se na događaju pojavio sa zalizanom kosom u roze kombinaciji. On je šaljivo govorio o izgledu, a dotakao se i proširenja porodice.

Andrija je šaljivo govorio o frizuri.

- Kosu stalno menjam, za to bih preporučio gel, a za lice krastavac. Plavu boju obnavljam, krečim je kada god mogu. Sada ću morati da je ošišam, a verujte da mi je žao jer se stopilo sa mnom - u svom maniru je rekao Andrija koji je potom otkrio da li sluti na prinovu pošto je nosio roze košulju.

- Žensku prinovu? Daj Bože, iz tvojih usta u Božije uši.

U galeriji pogledajte kako je Andrija Milošević izgledao na proslavi rođendana brenda Dunje Jovanić:

1/3 Vidi galeriju Andrija Milošević na proslavi rođendana brenda Dunje Jovanić Foto: Stefan Stojanović/Mondo

"Držao sam kafane"

Andrija kaže da se oprobao u raznim poslovima, ali se uvek vraćao glumi.

- Probao sam svašta, ali uvek se vraćam glumi. Držao sam kafane, radio sa raznoraznim brendovima, pokušavao razne stvari da radim, ali prosto ne ide - rekao je on.

O Marinku Madžgalju

Andrija je progovorio i o uspomeni na Marinka Madžgalja, koji je umro pre 10 godina.

Marinko Madžgalj, preminuo je 26. marta 2016. godine Foto: Dragan Kadić/ Kurir

- Bili smo jedni od najboljih prijatelja, 10 godina je brzo prošlo. Kao juče da je bilo. Na meni kao njegovom prijatelju je da zadržim uspomenu na njega. Da svom detetu pričam kakav je čovek bio. On je zaista bio simbol mog života na neki način, najviše ću ga pamtiti po vedrini - rekao nam je Andrija.

(Kurir.rs/Blic)

