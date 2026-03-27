Džozef Baena (28) rekao je za osam nedelja dobio osam kilograma mišićne mase. Sa ocem je zajedno trenirao u Kaliforniji, kako je prikazao na Instagramu. Još jednom je do izražaja došla sličnost između slavnog glumca i njegovog naslednika.

Arnold Švarceneger ima petoro dece, a Džozef Baena najviše liči na njega i to ne samo fizički. I čuveni Terminator se ranije bavio bodibildingom. Njegov sin, kako vreme prolazi, pretvara se u njegovog klona. Bavi se i glumom.

"On je neverovatan otac, sjajna osoba kojoj se treba diviti i najpametniji čovek kojeg poznajem", rekao je Baena za ET pre nekoliko godina pa naglasio da ga je otac podržavao u svemu što je radio. "Stvarno sam zahvalan što imam tatu poput njega", poručio je.

Džozef se 2022. takmičio u šouu Dancing with the Stars pa je iznenadio svog oca, koji je izjavio: "'Isuse Hriste, ne mogu da verujem da možeš tako da se krećeš. Naša porodica nije poznata po plesu, posebno ne sa tatine strane".

Džozef Baena možda oca iznenađuje i fizičkom spremnošću mada na tom polju nema nedoumica na koga je nasledio sklonost ka bodibildingu. Slavni glumac i njegov sin dodatno su se zbližili preko sporta. Švarceneger je nasledniku poklonio knjigu Modern Bodybuilding (1985) čiji je koautor.

"Moj tata je staromodan; ne veruje u milostinju. Veruje da se naporan rad isplati, a i ja verujem u to", poručio je Beana koji ne voli protekciju: „Volim reč čast i jako sam ponosan, u smislu da se pitam kakvu će mi čast to doneti ako koristim tatine kontakte ili ga zamolim za usluge?".

Petoro dece Arnolda Švarcenegera

Slavni glumac sa bivšom suprugom Marijom Šrajver ima četvoro dece.

Najstarija ćerka Ketrin rođena je 1989. godine. Uspešna je spisateljica, i udata je za glumca Krisa Prata, sa kojim ima dvoje dece.

Ćerka Kristina bavi se filmskom produkcijom i učestvovala je u snimanju dokumentarnih filmova za platformu Netflix. Ima 35 godina.

Sin Patrik (33) je najpoznatiji javnosti, uspešan je glumac, oženio se manekenkom Ebi Čempion u septembru 2025. godine. Bavi se i modelingom.

Sin Kristofer se retko pojavljuje u javnosti. Rođen je 27. septembra 1997. godine, dok je njegov polubrat Džozef Baena na svet došao drugog oktobra iste godine. Bivša supruga čuvenog glumca i njegova bivša ljubavnica porodile su u razmaku od nekoliko dana.

Afera koja je razorila brak

Čuveni Terminator bio je u braku sa Marijom Ovings Šrajver kada je počeo vezu sa Patrisijom Beanom koja je tada radila kao njihova kućna pomoćnica.

Mariji nije bilo teško da shvati šta se dešavalo iza njenih leđa. Ona i kućna pomoćnica Milded Patricija Baena bile su trudne u isto vreme, a maleni Džozef Beana bio je i kao dete preslikan Arnold.

Švarceneger nije želeo da prizna preljubu, ali je kasnije prihvatio Džozefa za sina. Da se u kući čuvenog Terminatora odigravala prava sapunica, pokazuje i činjenica da je bivši bračni par prisustvovao krštenju dečaka. Naravno, bivša supruga slavnog glumca tada još nije znala gorku istinu. Patrisija je kasnije sve ispričala Marijii potvrdila njene sumnje.

Džozef sa majkom Milded Foto: Profimedia

Preljuba je bila više nego dovoljan razlog za Mariju da ostavi Arnolda. Razlaz se dogodio 2011. godine- dve i po decenije nakon njihovog venčanja. Međutim, zvanični razvod je usledio tek 2021. Okončanje braka i podelu imovine vredne 400 miliona dolara otežavao je predbračni ugovor bivših supružnika.

Deca koju je Švarceneger dobio sa bivšom suprugom naravno da su do njega nasledili dosta osobina ali se utisak da je upravo Džozef onaj naslednik koji najviše liči na oca ne može prenebegnuti.

Glumac je posle razvoda ljubavnu sreću našao je uz Heder Miligan. Marija Šrajver izjavila je da je izuzetno teško podnela razvod, danas je u dobrim odnosima sa bivšim mužem.

