Postoji stereotip "lepog glumca". Složićete se da pri samom pominjanju tog izraza u glavi imamo određenu sliku, ali Paing Takon se u nju nikako ne uklapa. U svojim dvadesetim godinama već je stigao da se pojavi na modnoj pisti, glumi u filmovima, ode u budistički manastir, izađe iz njega, učestvuje u protestima tokom vojnog puča i na kraju završi u pritvoru.

Upravo tada su ga čitaoci TC Candler izglasali za najlepšeg muškarca na svetu. Njegov život očigledno ne prati savršeni scenario.

Četvrto dete u porodici

Rođen je 1996. godine u malom gradu na zapadu Mjanmara, kao četvrto od šestoro dece. Ništa nije ukazivalo na međunarodnu slavu. Odrastao je uz običnu školu i svakodnevni život provincije. Nakon završetka školovanja otišao je u Jangon, najveći grad u zemlji, vođen jednostavnom idejom - tamo ima više prilika.

Sa osamnaest godina upisao je školu modelinga, gde je učio poziranje i hod po pisti, a vrlo brzo postao zapažen. Agencija John Lwin's Star & Model International gotovo odmah mu je ponudila saradnju. Duga kosa, tetovaže i izražena muskulatura stvorili su upečatljiv imidž, a fanovi su mu dali nadimak "azijski Akvamen".

Od piste do ekrana

Reklame, spotovi i snimanja za časopise... Karijera je brzo napredovala. Kada je dobio priliku da se oproba u filmu, prošao je kasting za glavnu ulogu u ostvarenju Midnight Traveler i 2017. godine se već pojavio na ekranima kao glumac. Paralelno je počeo da se bavi muzikom. Imao je tek 21 godinu, a na društvenim mrežama ga je pratilo više od dva miliona ljudi širom sveta.

Vlasti Mjanmara imenovale su ga za kulturnog ambasadora, zvanično kako bi privukao turiste, a u praksi jer je bio idealno lice zemlje. Na listi TC Candler, portala koji godišnje bira 100 najlepših muškaraca na svetu, prvi put se pojavio 2020. godine, zauzevši deseto mesto. Već tada je bio zapažen, ali još ne i na vrhu.

Dve nedelje u manastiru

Početkom 2021. godine na internetu su se pojavile njegove fotografije obrijane glave među budističkim monasima. Fanovi su se zabrinuli i pojavile su se razne glasine, ali Takon je objasnio da nema nikakve simbolike.

Jednostavno je odlučio da provede dve nedelje u manastiru. Post, molitva i meditacija pomogli su mu da se resetuje i sabere. Po povratku se vratio modelingu, ali pravi predah nije dugo trajao.

Hapšenje u zoru

Drugog februara 2021. godine u Mjanmaru dogodio se vojni puč. Vojska je preuzela vlast. Građani su izašli na ulice, a među njima i Paing Takon. Javno je osuđivao puč, pozivao na demokratiju i pravo naroda da bira vlast.

U aprilu 2021. godine, u pet ujutru, vojska je došla u kuću njegove majke u severnom delu Jangona i uhapsila ga. Oduzet mu je telefon, profili na društvenim mrežama su nestali istog dana, a sud ga je osudio na tri godine zatvora uz prinudni rad. U isto vreme, TC Candler je objavio rezultate glasanja i proglasio upravo njega za najlepšeg muškarca na svetu za 2021. godinu, dok je bio iza rešetaka.

Pokušaji porodice i fanova da izdejstvuju njegovo oslobađanje nisu dali rezultate. Šta se dešavalo iza zatvorskih zidina i u kakvim je uslovima boravio, ostalo je nepoznato. Danas Paing Takon ponovo vodi društvene mreže i ispod svake nove fotografije dobija hiljade oduševljenih komentara.

