Kruz Bekam, 21-godišnji sin Dejvida i Viktorije Bekam, imao je izliv emocija kada nije mogao da zadrži suze dok je izvodio pesmu posvećenu njegovom otuđenom bratu, Bruklinu. S gitarom u ruci mučio se da izvodi pesmu za koju se generalno smatra da govori o kontinuiranoj porodičnoj drami.

Ambiciozni mladi muzičar i njegov bend The Breakers nastupali su pred punom dvoranom u londonskom pozorištu Courtyard, najnovijoj stanici na njihovoj debitantskoj turneji. Iz publike su ga podržavali mlađi brat Romeo i poznati roditelji. Inače hladnije smirenosti, bilo je čudno videti ga u tako emotivnom stanju, dok je izvodio novi singl grupe, "Loneliest Boy".

Zamuckivao je tužne stihove pesme, a potom ga je tešio član benda, Den Evins, prebacivši mu ruku preko ramena. Pevač je u suzama brisao oči širokim rukavom košulje dok je izvodio refren pesme, koji sadrži simbolične stihove: "Najusamljeniji dečko, mama, nemoj previše da pričaš, slama joj srce."Članovi porodice bili su ganuti nastupom, a Romeo je viđen i kako briše suzu dok je gledao prema sceni, piše Daily Mail.

Stariji brat Bruklin već nekoliko meseci iznova zadaje udarce svojim roditeljima, ali i mlađoj braći i sestri, nakon što im je javno poručio da prestanu da ga kontaktiraju. Tako je ranije ovog meseca na britanski Dan majki izostavio svoju majku iz čestitki, dok je pohvalio svoju taštu Klaudiju Hefner Pelc na društvenim mrežama, majku njegove supruge Nikole Pelc Bekam, zbog koje ne priča sa svojom porodicom.

Viktorija, Dejvid i njegova braća Romeo i Kruz podelili su dirljive objave u čast njegovog 27. rođendana nedavno, ali očito nisu bile cenjene. "Bruklin i Nikola su razočarani što su odlučili da postave objave na Instagramu za njegov rođendan. Ovo je upravo ona vrsta performativnih javnih radnji kojima Bruklin pokušava da stane na kraj, ali bezuspešno. Prošlog leta poslali su pravno pismo njegovim roditeljima u kom traže da se sva korespondencija obavi preko advokata", rekao je izvor nedavno. Najnoviji izveštaji sugerišu da Bruklin razgovara sa svojim dedom Tedom i njegovom suprugom Hilari, iako je i dalje otuđen od roditelja.

