I Zendaja važi za glumicu sa mnogo stila što ovakav izbor čini još zanimljiivijim. Za večerašnju premijeru filma The Drama u Rimu njen izbor je bila čuvena crna haljina Giorgio Armani Privé.

Taj model je Kejt Blanšet nosila prošle godine na Filmskom festivalu u Veneciji a pre toga 2022. na dodeli SAG nagrada u Los Anđelesu.

Zendaja Foto: Prima Barol / AFP / Profimedia

Armanijev dizajn je i sofisticiran i provokativan, a haljinu su na odličan način na crvenom tepihu predstavile obe glumice. Stilovi Kejt Blanšet i Zendaje se pritom dosta i razlikuju, sličnost im je originalnost, a crna toaleta odiše originalnim krojem i detaljima.

Ket Blanšet Foto: Kristina Afanasyeva / Alamy / Profimedia

Zendaja je do sada na promocijama filma The Drama uglavnom nosila bele haljine što se tumačilo kao njen odgovor da li se zaista u tajnosti udala za glumca Toma Holanda.

Taj niz belih modnih izdanja prekinula je nedavno belom haljinom sa crnim plaštom u kojoj se pojavila na promociji u Parizu.

Zendaja Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia

I njen večerašnji stajling tumači se iz ugla navodne svadbe pa se kaže da je Zendaja nosila "nešto pozajmljeno", nalik tradiciji koja prati američka venčanja.

BFA_53697_7788885.jpg
