Slavna glumica Ursula Andres žrtva je finansijske prevare. Prijavila je svoje saradnike kojima je poverila svoj novac. Ovo su novi detalji istrage.

Italijanska finansijska policija zaplenila je imovinu vrednu oko 20 miliona evra u istrazi finansijske prevare, čija je žrtva švajcarska glumica Ursula Andres, najpoznatija po ulozi u prvom filmu o Džejmsu Bondu, „Dr. No“. U pitanju je imovina stečena kroz pranje novca, saopštila je juče Guardia di Finanza.

Ursula Foto: LUCAGAVIOLI/CIAO PIX / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zaplena uključuje luksuzno seosko imanje na periferiji Firence, sa vinogradima i maslinjacima, kao i umetnička dela i drugu finansijsku imovinu, dodala je policija. Andres je podnela krivičnu prijavu u Švajcarskoj, tvrdeći da je bila žrtva prevare ljudi koji su upravljali njenim finansijama kroz niz „izuzetno netransparanetnih“ transakcija".

Istragama u Italiji i Švajcarskoj identifikovale su „značajne veze“ između nekih od tih transakcija i Italije, posebno područja Firence, što je navelo italijanske vlasti da intervenišu, navodi se u saopštenju.

Andres, čija je karijera dostigla vrhunac šezdesetih godina prošlog veka ulogama uz Elvisa Prislija, Dina Martina, Marčela Mastrojanija, Žan-Pola Belmonda i Pitera Selersa, prošle nedelje je napunila 90 godina.

(Kurir.rs/ Blic žena)

