Jedan od najznačajnijih savremenih grčkih umetnika, Konstantinos Argiros, nastupio je sinoć u Beogradu u krcatom klubu, ali je i najavio veliki koncert u Beogradu na vodi za 10. septembar.

Sinoćni nastup usledio je nakon koncerta koji je Argiros održao u oktobru prošle godine u beogradskom Sava centru, na kome mu je gošća bila Milica Pavlović.

V galeriji pogledajte fotografije Konstantinosa Argirosa pred nastup u Beogradu:

Da i te kako ume da napravi uzavrelu atomsferu i osvoji srca publike, svedoče i snimci s nastupa u poznatom beogradskom klubu, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta.

Nastup Konstantinosa Argirosa u Beogradu Izvor: Instagram/argiros_konstantinos

Ko je Konstantinos Argiros

Nakon niza rasprodatih koncerata širom sveta, Argiros donosi prepoznatljiv spoj savremene pop produkcije i laïko tradicije - zvuk koji je snažno preoblikovao pejzaž grčke popularne muzike. Njegovi nastupi poznati su po savršenom balansu između snage i emocije, po energiji koja ne nadvladava emociju, već je usmerava ka onome što je iskreno i ljudsko.

Konstantinos Argiros na njegovom koncertu u Sava centru, oktobar 2025. Foto: Nikola Radišić

Neki od njegovih najvećih hitova su: "Athina mou”, "Elpida”, "Eleftheros”, "Ti na to Kano”.

Konstantinos Argiros nije samo pevač, on je muzički fenomen i jedan od najuspešnijih modernih grčkih umetnika. Kažu da je uspeh ukorenjen u jedinstvenoj kombinaciji glasa, harizme i sposobnosti da svaku pesmu pretvori u hit.

Pored muzičkog talenta, veliku ulogu u njegovoj popularnosti ima i njegov imidž. Uvek besprekorno odeven, sa osmehom i prirodnom harizmom, Argiros je postao simbol modernog grčkog zabavljača, prenosi RTCG.

Formula za uspeh: Autentičan i moderan zvuk

Argiros se smatra jednim od najboljih grčkih umetnika, a albumi "Osa Niotho“ (2016) i "To Kati Parapano“ (2018) postigli su dvostruki i četvorostruki platinasti status. Tu je vešto kombinovao tradicionalne elemente, kato t.nar. zejbekiko sa modernim pop i dens zvukom. Ima hitove sa milionskim pregledima, a prošle godine je napravio veliki korak u karijeri i pokrenuo vlasništvo nad izdavačkom kućom Pentagon Records u partnerstvu sa Panik Records i gigantom 10K Projects/ Atlantic Music Group. Njegova namera je da napravi sledeću generaciju talentovanih pevača koji će suvereno vladati svetskom scenom.

Od rijaliti zvezde do muzičkog tajkuna

Njegova karijera bila je preduslov za učešće u muzičkom rijaliti programu "Fame Story 3“ 2004. godine. Danas je dobio mnoge nagrade, uključujući višestruke MAD Video Music Awards, i od tada nastavlja i eksperimentiše i osvaja scene širom sveta.

Iako je već dugo na vrhu, Argiros ne pokazuje znake zasićenja. Nastupa širom Evrope, sve češće i na Balkanu, gde je stekao novu publiku koja, iako možda ne razume tekstove, lako oseća emociju u njegovim pesmama.

"Muzika je jezik koji svi razumeju“, često kaže Argiros u intervjuima, potvrđujući da je upravo ta iskrenost jedan od razloga njegove trajne popularnosti.

Video: Konstantinos Argiros pre nastupa u Beogradu