Anđelka Stević Žugić je istakla da je njen kolega Marko Janketić nakon gubitka oca postao mnogo odgovorniji i da se u potpunosti posvetio svojoj porodici.

- Otkako Miše nema, Markovog tate, Marko je nekako začovečio - započela je Anđelka svoju iskrenu ispovest.

Ona je dodala da su se najkrupniji životni koraci mladog glumca desili upravo u ovom periodu.

- Sve tako velike, da kažem, veće, ozbiljnije stvari, životne odluke i neku odgovornost koju je prigrlio, desile su se otkako Miše nema.Postao je tata, oženio se, digao kredit za stan. Mislim, možda sad ne najbolja odluka, ali svakako je odgovorna, velika stvar - istakla je glumica kroz osmeh.

Ona se osvrnula i na teret neizgovorenih reči sa kojim se mnogi suočavaju kada izgube voljene.

- I onda sam pomislila kako bi zapravo bilo lepo da ispriča svom tati nešto što nije stigao da mu kaže, u smislu i toga što se desilo otkako njega nema, ali možda i nešto što se dešavalo dok su bili zajedno. Uvek ima to nešto što ostane neizgovoreno - izjavila je Anđelka u podkastu "Ćao Nevena", prenosi Blic.

Marko Janketić sin Miše Janketića Foto: Mondo/Stefan Stojanović

"Sigurno bi mu se ispunilo srce"

Marko je ranije govorio o svom ocu i otkrio da smatra da bi bio jako ponosan na njega.

- Sigurno bi mu se ispunilo srce. "Smekšao“ je pod stare dane. Obično se ljudi u tom periodu života ili "prozle“ ili postanu mekši nego što su bili. Miša Janketić je pred kraj umeo da očiglednije iskaže nežnost, a tome je doprinelo što je dobio unuke.

