Sara Ferguson suočila se sa novim problemom nakon sve većeg pritiska javnosti zbog povezanosti sa Džefrijem Epstajnom. Naime, bivšoj vojvotkinji od Jorka oduzeta je počasna titula "Sloboda Jorka", koju je nosila još od 1987. godine.

Odluku su jednoglasno doneli odbornici grada Jorka, obrazlažući je njenim prijateljstvom sa osuđenim seksualnim prestupnikom. Ova titula dodeljuje se istaknutim pojedincima za poseban doprinos društvu, a među dobitnicima su i Vinston Čerčil i Džudi Denč.

Sara je priznanje dobila godinu dana nakon udaje za Endrua Mauntbaten-Vindsora, koji je istu titulu izgubio još 2022. godine.

Sara Ferguson

Pritisak zbog dokumenata

Odluka dolazi nakon što je američko Ministarstvo pravde objavilo veliki broj dokumenata vezanih za Epstajna, u kojima se Sarino ime više puta pominje. U jednoj poruci, ona mu je čak napisala "samo se oženi mnome", dok je u drugim mejlovima spominjala i svoje ćerke, princezu Beatris i Evgeniju.

Ipak, samo pominjanje u dokumentima ne znači da je učinila bilo kakvo krivično delo.

Tokom rasprave, odbornik Darel Smoli istakao je:

- Ne očekujemo da dobitnici ove počasti budu savršeni, ali ne želimo da budu bliski prijatelji osuđenih pedofila. Stojimo uz žrtve i poštovanje zakona.

Liderka laburista u gradskom veću, Kler Daglas, dodala je da ova titula podrazumeva visok nivo integriteta i ponašanja u skladu sa vrednostima koje predstavlja grad Jork.

I Endru bez titule

Podsećanja radi, Endru Mauntbaten-Vindsor ostao je bez iste počasti još 2022. godine, nakon što mu je Kraljica Elizabeta II oduzela vojne i kraljevske dužnosti.

Princ Endru

Gde je sada Sara?

Nakon izbijanja skandala, Sara se povukla iz javnosti. Poslednji put je fotografisana 12. decembra 2025. u palati Sent Džejms, na krštenju unuke Atine Elizabet Rouz Mapeli Moci.

Od tada se samo povremeno pojavljuju informacije o njenom kretanju. Kraljevski urednik The Sun-a, Met Vilkinson, naveo je da je boravila u Severnoj Irskoj, zatim u Verbijeu, gde je odsela u planinskoj kući prijatelja.

Takođe se spekuliše da je nakon Božića bila u klinici Paracelsus Recovery u Cirihu, a krajem januara je napustila ovo poznato odmaralište.

U februaru je, prema navodima medija, viđena i u hotelu u Donegalu u Irskoj, gde je nastavila da boravi daleko od očiju javnosti.

