Prema izvorima, Paskal Duvje, star 53 godine, agresivno se suprotstavio Ejdi Lo dok je doručkovala sa svojom majkom u luksuznom hotelu u Sao Paulu u kom je odsela i poznata muzička zvezda.

Mišićavi telohranitelj, inače stručnjak za džudo rođen u Nemačkoj, sada brine o bezbednosti izvođačice hita "Pink Pony Club".

Incident se dogodio tokom vikenda u luksuznom hotelu sa pet zvezdica Palasio Tangara, a mala Ejda je nakon njegovog ispada ostala u suzama i potpuno potresena. Devojčica je u Brazilu boravila sa svojom majkom Ketrin Harding, a njih dve su planirale da prisustvuju nastupu Čapel Roun na muzičkom festivalu Lolapaluza, što je trebalo da bude rođendansko iznenađenje za Ejdu.

Međutim, prema rečima ljutitog očuha devojčice, fudbalske zvezde Žoržinja Frela, ceo izlet je propao nakon što se Paskal Duvje grubo umešao. Tridesetčetvorogodišnji fudbaler, koji je ranije igrao za teškaše Premijer lige poput Arsenala i Čelsija, objasnio je da je do konfrontacije došlo nakon što je Ejda samo prošetala pored stola za kojim je pevačica doručkovala.

Fudbaler sredine terena je dodao da je njegova pastorka samo još jednom pogledala prema stolu kako bi bila sigurna da je to zaista pevačica, koja je inače poznata po teškoj scenskoj šminki, a zatim se mirno vratila za svoj sto. Upravo tada je visoki Duvje prišao majci i devojčici, ostavivši ih u potpunom šoku.

Žoržinjo je na društvenim mrežama objavio i fotografiju Ejdinih crteža posvećenih pevačici, javno kritikujući Čapel Roun zbog agresivnog ponašanja njenog zaposlenog prema detetu.

Ketrin Harding, majka dvoje dece rođena u Londonu, takođe se oglasila kasno u nedelju uveče, navodeći da je telohranitelj vikao na njih i grdio ih veoma agresivnim tonom. Ona je otkrila da joj je Duvje rekao kako joj je ćerka nevaspitana i zapretio da će lično podneti žalbu upravi hotela.

Pitanje odgovornosti

Ketrin je priznala da je Čapel Roun negirala da je lično poslala telohranitelja da interveniše, ali je imala jasnu poruku za muzičku zvezdu.

"Gledajte, volela bih da se nadam da to nije istina, ali u isto vreme mislim da imate odgovornost kada ste slavna ličnost da se pobrinete da ljudi koji rade za vas i deluju u vaše ime, zaista deluju u vaše ime", poručila je Ketrin.

Dodala je da je veliko pitanje da li bi on to uradio bez njenog odobrenja, a ako to radi na svoju ruku, to je ogroman problem jer je predstavlja na način na koji ona to nikako ne želi.

"Što se mene tiče, osećam da ako ga ona zaista nije poslala, radnik obezbeđenja je prešao granicu jer je on prilično zastrašujući čovek", naglasila je majka i zaključila da se nada da će pevačica naučiti da ne dozvoljava svojim ljudima da se ovako ponašaju prema drugima.

Podsetimo, Duvje je ranije radio za porodicu Kardašijan i bio je zadužen za bezbednost kada se desila čuvena pljačka nakita u kojoj je Kim Kardašijan ostala bez dragocenosti vrednih oko 10 miliona dolara.

Tada je on bio u noćnom klubu sa njenim sestrama Kortni i Kendal, ostavljajući Kim ranjivom, zbog čega ga je tužila osiguravajuća kuća, a on je na kraju pristao na nagodbu 2020. godine. Putevi poznatog para, Kim i Kanjea Vesta, i ovog telohranitelja su se definitivno razišli u novembru 2016. godine.

Nakon što su njeni predstavnici optuženi da su mladu obožavateljku ostavili u suzama, Čapel Roun se oglasila na Instagramu kako bi se javno izvinila ćerki Džuda Loa, insistirajući još jednom da nije tražila ni od jednog radnika obezbeđenja da joj priđe. Njen portparol je čak naglasio da Duvje nije bio njen lični telohranitelj u Južnoj Americi.

Ipak, posledice ovog skandala su već tu, jer je pevačici zabranjeno da nastupa u Rio de Žaneiru, gradu gde Žoržinjo sada nastupa za brazilski klub Flamengo. Gradonačelnik Eduardo Kavaljere lično joj je zabranio nastup. U izjavi podeljenoj na mreži Iks, Kavaljere je poručio da sve dok je on na čelu grada, ova mlada dama nikada neće nastupati na događaju Todo Mundo No Rio.

"Sumnjam da bi Šakira to uradila! Usput, Žoržinjo Frelo, tvoja malena je već počasni gost organizacije u maju", dodao je gradonačelnik.

Novinari su kontaktirali Paskala Duvjea za komentar, ali on se za sada nije oglasio.

