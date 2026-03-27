Lepa glumica Kamila Moroneprivukla je pažnju svojim gostovanjem u emisiji kod Džimija Felona, gde je došla kako bi promovisala svoju novu Netfliksovu mini-seriju „Something Very Bad Is Going To Happen“. Za tu priliku odabrala je kombinaciju o kojoj svi pričaju, a ni poznati voditelj nije mogao da skine pogled s nje.

28-godišnja glumica, koja je ostala zapažena nakon svoje uloge u seriji „Daisy Jones & The Six“, na intervju je došla u crnom sakou koji je nosila bez grudnjaka, a kombinaciju je upotpunila usklađenom suknjom.

Tako je istakla svoj dekolte i vitke, duge noge, a ceo izgled upotpunila je prikladnim, elegantnim crnim salonkama. Bila je to upečatljiva modna kombinacija koju potpisuje Guči.

Serija, koja je već stigla na striming platformu, horor je u kojem se Morone po prvi put oprobala. U seriji glumi s Adamom DiMarkom, kojeg smo gledali u „Belom lotosu“, a njih dvoje su mladi zaljubljeni par koji, tik pre nego što treba da stanu pred oltar, prolazi kroz mračne priče, prenosi Jutarnji.hr.

Kamila je takođe nedavno glumila uz našeg glumca, Slavka Sobina, u novoj sezoni globalne hit-serije BBC-ja „The Night Manager“. Sobin je delio na svojim društvenim mrežama fotografije sa snimanja, pa je tako jednom prilikom dao do znanja svojim pratiocima i da je u dobrim odnosima s lepom Morone.

Kamila je, inače, bivša devojka Leonarda Dikaprija, s kojim je bila oko četiri godine, pre raskida o kojem se pisalo 2022. godine. Tada je i počela cela manija šala o tome da Dikaprio raskida s devojkama nakon što napune 25 godina, jer je ona, baš uoči raskida, napunila toliko godina. Glumica sada izlazi s rediteljem muzičkih spotova Kolom Benetom, a par je prvi put povezan u julu 2024. godine. Kasnije su potvrdili svoju vezu putem objava na društvenim mrežama.

