Princeza od Velsa, Kejt Midlton, pojavila se na važnom događaju u Kenterberiju povodom ustoličenja Dame Sare Malali za 106. arhiepiskopa Kenterberija.

Kejt je žena koja već ima izgrađen perfektan modni stil. Čest se drži klasike i retko kada ulazi u eksperimentisanje. Upravo zato je njena kosa najčešće raspuštena i uvijena u blage talase, a svaka i najmanja promena ne može da prođe neprimetno.

Nedavno, kada je izvukla poneki svetliji pramen, odmah je postala tema broj jedan svih evropskih medija. Ipak, ponekad, osmeli se da pokaže da je zapravo kraljevski stil ono što joj savršeno pristaje

Takav efekat izazvala je nova frizura, a priznaćete, dugo nismo videli ništa bolje, koji je ponela na događaju u Kentberiju.K Njena "kroasan" punđa izazvala je pravu lavinu komentara i pratioci nisu krili koliko su oduševljeni promenom. Ova frizura dala je njenom izgledu sofisticiran i moderan, ali i veoma prirodan ton.

Frizura Kejt Midlton Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Kroasan punđa – elegantna i promišljena frizura

Stručnjaci za kosu ističu da je ovaj stil pažljivo osmišljen. Punđa je postavljena sa strane, što je omogućilo da se lepo uklopi sa šeširom koji je Kejt nosila, dok su blagi uvojci dali celom izgledu mekoću i balans.

Frizura je napravljena od uvijenih pramenova koji podsećaju na pletenicu, ali je opuštena, nije utegnuta kao prava punđa. Upravo ta kombinacija daje utisak klasične elegancije sa modernim dodirom.

Stil koji prati svaki detalj

Kejtina nova frizura nije bila slučajan izbor, već je savršeno pratila njen stajling. Nosila je elegantan kaput sa izraženim kragnom i upečatljive salonke, dok je frizura dodatno naglasila celokupan izgled.

Kejt Midlton Foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia, I-Images / Zuma Press / Profimedia, Stefan Rousseau, PA Images / Alamy / Profimedia

Ovo je bila osvežavajuća promena u odnosu na njene prepoznatljive talasaste lokne, koje je često nosila tokom prethodnih pojavljivanja.

Promena i raznolikost u izgledu

U prethodnim javnim pojavljivanjima, Kejt je pokazala različite stilove – od opuštenih talasa do definisanijih lokni, pokazujući da voli da eksperimentiše sa kosom u skladu sa prilikom.

Njena sposobnost da prilagodi izgled događaju još jednom potvrđuje zašto se smatra jednom od najstilizovanijih žena na svetu.

VIDEO: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana: