Meksička serija ''Rubi''obeležila je početak 2000-ih i brzo postala jedan od najgledanijih televizijskih hitova. Priča o lepoj, ali ambicioznoj devojci koja ne bira sredstva kako bi došla do bogatstva i statusa osvojila je publiku širom sveta, a lik Rubi i danas se pamti kao jedan od upečatljivijih u svetu sapunica.

Glavni lik Rubi tumačila je urugvajsko-meksička glumica Barbara Mori, koja je upravo tom ulogom stekla veliku popularnost i postala jedno od najprepoznatljivijih lica latinoameričkih serija.

Nakon snimanja serije, Barbara se suočila s teškim životnim izazovom - 2009. godine dijagnostikovan joj je karcinom dojke. Vest ju je zatekla u trenutku kada je bila na vrhuncu popularnosti, piše Hola.

''Moje srce je uz sve ljude širom sveta koji boluju od raka. Imam jedan mali savet za njih - verujte da će sutra biti bolji dan i da možete pobediti tu bolest. Upravo taj pozitivan stav čini čuda. Moj san je videti svet bez raka'', pričala je ranije.

A ona je zadržala pozitivan stav o kojem je pričala te pobedila opaku bolest te se nastavila baviti glumom. Poznato je i da je osnovala fondaciju ''Amor Infinito'' koja pomaže deci oboleloj od raka.

Iako je od izlaska meksičke sapunice prošlo 22 godine, glumica se nije previše promenila. Danas ima 48 godina, a prepoznatljivu tamno smeđu kosu zamenila je nešto svetlijom, dok je i dalje krase njene prirodne kovrdže.

Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije, gde je prati oko 2,8 miliona ljudi, a brojni korisnici redovno hvale njen mladoliki izgled.

Kada je reč o privatnom životu, Barbara Mori postala je majka vrlo rano. Sina Serhija rodila je sa samo 19 godina, a zanimljivo je da se priča ponovila i u sledećoj generaciji – i on je s 19 postao otac, čime je glumica postala mlada baka.

Barbara se 2016. godine udala za Keneta Sigmana, ali tom braku došao je kraj nakon samo godinu dana. Ako je suditi prema društvenim mrežama, trenutno ljubi meksičkog reditelja Fernanda Rovzara.

Barbara Mori i dalje je aktivna u svetu filma i serija, a među novijim projektima ističe se i film ''Mistura''. Iako pažljivo bira uloge, jasno je da nije napustila glumačku scenu.

