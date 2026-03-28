Frontman grupe Aerosmith, muzičar Stiven Tajler proslavio je 78. rođendan, a čini se da je nakon brojnih burnih veza konačno pronašao onu s kojom se smirio i koncentrisao isključivo na njihovu ljubavnu priču. Reč je o devojci Ejmi Preston, koja je od njega mlađa 40 godina. Iako su u decembru prošle godine kružile priče da su raskinuli nakon više od 10 godina veze, ubrzo je za strane medije ta vest demantovana.

Inače, Stiven se ženio dva puta. Najpre sa Sirindom Foks, s kojom je bio u braku od 1978. do 1987. i s njom je dobio ćerku Miju. Zatim se 1988. oženio Teresom Berik, a ljubav je pukla 2006. Od 2011. do 2013. bio je veren s Erin Brejdi, ali su raskinuli pre venčanja.

Podatak koji već godinama šokira javnost jest to da je Stiven usvojio devojčicu Džuliju, a onda joj napravio dete kad je imala 16 godina. Džulija Holkomb je svojevremeno otkrila detalje veze s rokerom na koje niko nije mogao da ostane ravnodušan. Usvojio ju je uz pristanak njene majke i napravio joj dete, a onda je otišao na turneju i ostavio je samu i bez novca. Nije hteo da Džulija zadrži dete, pa je poslao svog saradnika kod Džulije kako bi je ubedio da abortira. Stiven je već tada bio s pevačicom Bebe Buel, koja mu je kasnije rodila ćerku Liv Tajler, ali Džulija to nije znala.

Nakon požara u zgradi u kom je jedva izvukla živu glavu, Džulija je pristala na abrotus, a zatim se vratila u porodičnu kuću. Stiven se nakon toga javio samo nekoliko puta. Da ga je priča s Džulijom proganjala i godinama kasnije govori i činjenica da je donirao pola miliona dolara njenom udruženju za zanemarene i zlostavljane devojke i žene.

"Oko sat vremena pričao mi je kako sam premlada da imam dete, da će dete ionako imati oštećenje mozga zbog dima, a i zato što uzimam opijate. Stalno sam tiho ponavljala 'ne' i rekla sam da nije u redu da me tera na takvu odluku dok sam se još oporavljala. Rekao mi je da sada moram da abortiram ili će biti prekasno. I dalje sam odbijala, a onda mi je zapretio da će me ostaviti i vratiti majci. Slomila sam se, bojala sam se da će me ostaviti kao što su me roditelji ostavili. Počela sam da plačem i pristala sam na abortus. Kasnije sam saznala da me već varao s Bebe Buel, koja će kasnije roditi Liv Tajler. Verovala sam da me Stiven voli kad je preuzeo starateljstvo nada mnom i kad je toliko želeo dete sa mnom", ispričala je jednom Džulija.

O njoj je muzičar retko govorio, ali je pomenuo abortus u svojoj autobiografiji.

"Bila je to velika kriza. Jezivo je kada znaš da u ženi raste novi život, ali svi oko tebe uveravaju te da će ta stvar u njenom stomaku svima uništiti živote, pa i tebi i njoj. Onda odete kod lekara, on joj ubrizga nešto u želudac dok vi gledate i ubrzo vidite mrtav fetus. Bio sam uništen i pitao sam se šta sam to uradio", napisao je.

Džulija se kasnije udala, rodila šestoro dece i pokrenula kampanju "Silent no more". Postala je veliki borac za ženska prava i uključila se u borbu protiv nasilja.

