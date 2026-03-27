Slušaj vest

Hande Erčel umešana je u jedan od najvećih skandala u turskom šou-biznisu poslednjih godina. Našavši se usred opsežne istrage u okviru akcije suzbijanja narkotika, popularna glumica suočava se oštrim optužbama, čak i sa pritvorom, a nalog je izdat dok je boravila u inostranstvu.

U galeriji pogledajte fotografije Hande Erčel:

1/4 Vidi galeriju Hande Erčel Foto: Valery Sharifulin / Zuma Press / Profimedia, SGP / Sipa USA / Profimedia

Od kraja 2025. godine, Turska sprovodi veliku operaciju protiv trgovine drogom. Sprovedeno je više racija i pretresa u nekoliko regiona zemlje, ali epicentar je bio Istanbul. Akcija je rezultirala hapšenjem ne samo učesnika u kriminalnim šemama, već i nekoliko zvezda šou-biznisa. Posle šoka koje je u januaru izazvalo hapšenje Džana Jamana usledilo je još incidenata koji su zaprepastili javnost, a među osumnjičenima se nedavno našla i turska glumica Hande Erčel.

Štaviše, izdat je i nalog za hapšenje, a ispitan je i njen bivši dečko Hakan Sabandži. Oboje su se suočili sa ozbiljnim optužbama u vezi sa trgovinom ilegalnim supstancama. Međutim, pojašnjeno je da je to samo u svrhu istrage i prikupljanja dokaza. Glumica u tim trenucima nije bila u zemlji.

"U inostranstvu sam već mesec dana. O svemu što se dogodilo saznala sam iz medija. Vratiću se u zemlju i dati sve potrebne izjave, spremna sam da sarađujem sa pravosudnim organima u koja imam bezrezervno poverenje", napisala je u objavi na društvenim mrežama, pokušavajući da razjasni problem zabrinutim fanovima.

Hande Erčel Foto: Alberto Terenghi / ipa-agency.ne / PA Images / Profimedia

Tokom pretresa širom Istanbula, policajci su zaplenili razne vrste ilegalnih supstanci, oružja i predmeta koji su mogli biti korišćeni za njihovo skladištenje i distribuciju. Otkrivene su i falsifikovane novčanice. Nisu pošteđene ni javne ličnosti, niko nije iznad zakona.

Hande Erčel poslednjih godina je jedna od najtraženijih turskih glumica. I najplaćenijih, budući da je, prema navodima tamošnjih medija, za kratko vreme stekla bogatstvo od pet miliona dolara zahvaljujući popularnim serijama, filmovima i unosnim ugovorima sa poznatim brendovima.

Nekoliko dana posle vesti da je među osumnjičenima, vratila se iz Londona, gde je usavršavala engleski jezik i pohađala kurseve glume i biznisa. Uprkos skandalu, mirno je razgovarala sa novinarima koji su je dočekali na aerodromu i naglasila da odmah nastavlja da radi, jer je čeka gomila novih projekata.

Kako se proteklih nedelja dosta pisalo o mladoj glumici, javnosti je predočeno i šta se nalazi na njenoj listi nekretnina: dvospratna vila u elitnom kvartu Istanbula, vredna preko milion dolara, kao i kuća na obali Crnog mora, za koju je izdvojila dva miliona dolara.

(Kurir.rs/Žena)

