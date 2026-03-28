Netflix je i zvanično potvrdio da ljubitelji natprirodnih misterija mogu da označe 23. april u svojim kalendarima. Tog dana premijerno stiže animirana serija pod nazivom "Čudnije stvari: Priče iz '85" (Stranger Things: Tales From '85).

Ono što je 2016. godine započelo kao skroman triler, izraslo je u jedan od najmoćnijih brendova u istoriji striming servisa. Zahvaljujući tom ogromnom uspehu, autori su dobili potpunu slobodu da istražuju nove formate. Sada, dok se glavna priča polako privodi kraju, fokus se pomera na animaciju i neispričane događaje iz prošlosti grada Hokinsa.

Širenje univerzuma braće Dafer

Iako su reakcije na završnicu pete sezone bile podeljene, portal Kolajder navodi da ovo nije kraj franšize. Tvorci serije, Met i Ros Dafer, već rade na novoj igranoj seriji. Ona se neće baviti poznatom družinom, već će fokus biti na tajanstvenom kamenu koji je mladi Henri Kril otkrio u pećini – izvoru njegovih mračnih moći.

Dok taj projekat još čeka svoj datum, animirani spin-of stiže veoma brzo. Radnja je smeštena u zimski period, tačnije između druge i treće sezone originalne serije.

Šta donosi "Priče iz ’85"?

Zvanični sinopsis obećava idealan spoj nostalgije osamdesetih i svežih horor elemenata. Glavni autor projekta je Erik Robles, dok su braća Dafer preuzeli ulogu izvršnih producenata.

"Vratite se u Hokins tokom zime 1985. godine. Sneg prekriva grad, a užasi "Naopakog sveta" deluju kao daleka prošlost. Naši heroji Jedanaestica, Majk, Vil, Dastin, Lukas i Maks, uživaju u mirnim danima, grudvanju i igri "Dandžens end dregons". Međutim, ispod leda se budi nešto zastrašujuće. Da li pretnja dolazi iz laboratorije ili sa nekog drugog mesta? Heroji moraju da reše misteriju pre nego što bude kasno", stoji u opisu.

Nova lica iza mikrofona

Interesantno je da u ovoj verziji glasove čuvenim likovima neće pozajmljivati glumci iz originalne postave, već potpuno nova ekipa:

Bruklin Dejvi Norsted kao Jedanaestica

Luka Dijaz kao Majk

Džoli Hoang-Rapaport kao Maks

Eliša Vilijams kao Lukas

Brakston Kvini kao Dastin

Ben Plesala kao Vil

Bret Gipson kao Hoper

Džeremi Džordan kao Stiv

Pored njih, u sporednim ulogama čućemo i legendu horora Roberta Englunda kao Kosma, Alisiju Rajner kao Karen Viler, Alesandru Antoneli kao Nensi Viler, Odesu A’cion kao Niki Bakster i Lu Dajmond Filipsa kao Danijela Fišera. Sudeći po svemu, 23. april donosi uzbudljivo novo poglavlje mitologije koja je opčinila planetu.

