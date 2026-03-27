Slušaj vest

Neki muzičari ne trebaju dugu karijeru da bi ostavili neizbrisiv trag - dovoljno je nekoliko godina, jedan album ili čak samo nekoliko pesama da zauvek promene tok muzike. Upravo takvi umetnici, iako prerano izgubljeni, često postaju legende čiji uticaj s vremenom samo raste, a njihova dela nastavljaju da žive kroz generacije koje dolaze.

Džef Bakli ostao je zapamćen kao jedan od najtalentovanijih i najtragičnijih muzičara svoje generacije. Iako je za života objavio samo jedan studijski album, njegov glas i emocija i danas imaju gotovo mitski status u svetu muzike.

Detinjstvo i muzički koreni

Rođen kao Džefri Skot Bakli 17. novembra 1966. godine u Kaliforniji, bio je sin folk muzičara Tima Baklija. Iako njegov otac nije bio prisutan u njegovom odrastanju zbog karijere i prerane smrti 1975. godine, muzika je bila deo njegovog identiteta od najranijeg detinjstva.

U galeriji pogledajte fotografije Džefa Baklija:

1/3 Vidi galeriju Džef Bakli Foto: Anthony Pidgeon/Mediapunch / Shutterstock Editorial / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Disarming Films - Fremantle - Pl / Christophel Collection / Profimedia

Odrastao je uz majku, koja se u međuvremenu preudala, pa se kao dete predstavljao imenom Skot Murhed. Već kao dečak pokazivao je snažan interes za muziku, što će kasnije oblikovati njegov jedinstveni stil koji spaja rok, folk i soul.

Uspon u Njujorku i kultni album "Grejs"

Nakon godina rada kao studijski muzičar u Los Anđelesu, Bakli se početkom devedesetih preselio u Njujork gde je počeo da nastupa u malim klubovima Ist Vilidža. Upravo tamo stvara svoju prvu bazu obožavalaca, zahvaljujući harizmi i neverovatnom vokalnom rasponu, što mu ubrzo donosi ugovor sa izdavačkom kućom Kolumbija.

Godine 1994. objavljuje svoj jedini studijski album "Grejs", koji će kasnije postati jedan od najcenjenijih albuma svih vremena. Iako u početku nije bio veliki komercijalni hit, s vremenom je stekao kultni status. Među najpoznatijim pesmama nalaze se "Last Goodbye", "Lover, You Should’ve Come Over" i naslovna "Grejs".

Fenomen pesme "Aleluja"

Pesma koja ga je zauvek obeležila je njegova verzija "Aleluja" (Hallelujah) Leonarda Koena, koja se danas smatra jednom od najemotivnijih obrada u istoriji muzike. Iako nije originalna, Baklijeva interpretacija postala je simbol njegove umetnosti. Tek nakon njegove smrti pesma je doživela globalni uspeh i ušla među najvažnije kompozicije moderne muzike, a 2014. godine je uvrštena i u američki Nacionalni registar snimaka.

Džef Bakli Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Privatni život i unutrašnje borbe

Bio je poznat kao povučena i emotivna osoba. Bio je u vezi sa muzičarkom Džoan Vaser , koju je, prema navodima, planirao i da zaprosi pre svoje smrti. Njegov privatni život često je bio obeležen unutrašnjim borbama, pritiskom slave i odnosom prema očevom nasleđu, što se reflektovalo i u njegovom stvaralaštvu.

Za razliku od mnogih rok zvezda, Bakli nije bio poznat po klasičnim skandalima. Međutim, bio je pod velikim pritiskom industrije i sopstvenih očekivanja, posebno tokom rada na drugom albumu "My Sweetheart the Drunk", koji nikada nije dovršio.

Tragični odlazak u Memfisu

Džef Bakli preminuo je 29. maja 1997. godine u dobi od samo 30 godina. Dok je boravio u Memfisu i radio na novoj muzici, spontano je ušao u reku Wolf River pevajući pesmu "Whole Lotta Love" grupe Led Cepelin, kada ga je struja povukla pod vodu. Njegova smrt proglašena je nesrećnim slučajem, bez prisustva alkohola ili droga.

Trajno nasleđe i uticaj

Iako je karijera Džefa Baklija trajala samo nekoliko godina, njegov uticaj i dalje raste. Nakon smrti objavljeni su brojni posthumni albumi, uključujući "Sketches for My Sweetheart the Drunk".

Danas ga mnogi umetnici – od grupe Radiohed do Lane Del Rej – navode kao inspiraciju. Džef Bakli je ostavio iza sebe relativno mali opus, ali ogroman uticaj. Njegova muzika i danas zvuči sveže i bezvremenski. Možda nikada nećemo znati kakvu bi karijeru imao da je poživeo duže, ali jedno je sigurno – sa jednim albumom uspeo je da ostavi trag kakav mnogi ne ostave ni za ceo život.

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor