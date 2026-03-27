ne liči na sebe

Da ne znamo da trenutno traje snimanje filma, verovatno ne bismo ni pomislili da je na ovim fotografijama Bred Pit. Poznati holivudski glumac snimljen je na setu filma "Jahači" (The Riders), a on i njegova ekipa su snimanje preselili iz Grčke u Amsterdam.

Dobro raspoložen glumac, iako u neprepoznatljivom izdanju, smešio se i mahao obožavaocima tokom pauza. Glumac je bio slojevito odeven za svoj lik, razbarušene kose i krvavog lica sa ranama. Na sebi je imao kariranu košulju preko koje je nosio plavi pulover, a preko toga još i jaknu koja je izgledala u raspadnutom stanju. Imao je i plave farmerke u oronulom izdanju, kao i čizme - izdanje u kojem je glamuroznog glumca svakako čudno videti.

Ekranizacija romana Tima Vintona

Zasnovan na istoimenom romanu Tima Vintona iz 1994. godine, film prikazuje Pita u glavnoj ulozi kao Skalija, Australijanca koji putuje Evropom sa svojom malom ćerkom Bili u potrazi za suprugom koja ih je napustila. Prema portalu Dedlajn, među glumcima su i Majkl Smajli, Kamil Kotin, Ulrih Tomsen, Lara Pulver i Kimonas Kuris.

Predah u Atini sa Ines de Ramon

Pit je takođe viđen u Atini kako uživa u vikend-izletu sa svojom devojkom, Ines de Ramon, tokom snimanja na toj lokaciji. Napravio je kratku pauzu od svog užurbanog rasporeda kako bi se kratko i romantično provozao brodom sa svojom odabranicom.

