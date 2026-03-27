Da ne znamo da trenutno traje snimanje filma, verovatno ne bismo ni pomislili da je na ovim fotografijama Bred Pit. Poznati holivudski glumac snimljen je na setu filma "Jahači" (The Riders), a on i njegova ekipa su snimanje preselili iz Grčke u Amsterdam.

Bred Pit neprepoznatljiv na snimanju filma Jahači

Dobro raspoložen glumac, iako u neprepoznatljivom izdanju, smešio se i mahao obožavaocima tokom pauza. Glumac je bio slojevito odeven za svoj lik, razbarušene kose i krvavog lica sa ranama. Na sebi je imao kariranu košulju preko koje je nosio plavi pulover, a preko toga još i jaknu koja je izgledala u raspadnutom stanju. Imao je i plave farmerke u oronulom izdanju, kao i čizme - izdanje u kojem je glamuroznog glumca svakako čudno videti.

Ekranizacija romana Tima Vintona

Zasnovan na istoimenom romanu Tima Vintona iz 1994. godine, film prikazuje Pita u glavnoj ulozi kao Skalija, Australijanca koji putuje Evropom sa svojom malom ćerkom Bili u potrazi za suprugom koja ih je napustila. Prema portalu Dedlajn, među glumcima su i Majkl Smajli, Kamil Kotin, Ulrih Tomsen, Lara Pulver i Kimonas Kuris.

Predah u Atini sa Ines de Ramon

Pit je takođe viđen u Atini kako uživa u vikend-izletu sa svojom devojkom, Ines de Ramon, tokom snimanja na toj lokaciji. Napravio je kratku pauzu od svog užurbanog rasporeda kako bi se kratko i romantično provozao brodom sa svojom odabranicom.

