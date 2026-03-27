HBO je uveo pojačane mere bezbednosti za svoju novu seriju "Hari Poter" nakon što je jedna od glavnih zvezda primila pretnje smrću. Britanski glumac ganskog porekla Papa Esijedu, koji u seriji tumači profesora Severusa Snejpa, zasut je uznemirujućim porukama otkako je prošle godine objavljeno da se pridružio glumačkoj postavi.

HBO: Očekivali smo ovakve reakcije

Direktor mreže Kejsi Blojs izjavio je da je studio predvideo negativne reakcije i rano uspostavio zaštitne mere.

"Kod svih glumaca u velikim franšizama – a ovo je očigledno jedna od onih sa strastvenim obožavaocima i ljudima koji imaju čvrsta mišljenja, situacija ponekad može postati zastrašujuća", rekao je Blojs za Variety.

Papa Esijedu kao Severus Snejp u seriji Hari Poter Foto: HBO Max / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Stoga smo za svaku takvu seriju to predvideli i pokušali da sprovedemo obuku o najboljim praksama u pogledu društvenih mreža i nošenja sa takvim situacijama. I očigledno, imamo ozbiljan tim za bezbednost. Nažalost, to je nešto za šta smo mislili da bi moglo da se dogodi i samo se trudimo da budemo što oprezniji.“

Severusa Snejpa je u filmskom serijalu tumačio Alan Rikman kao belca, što je izazvalo talas rasno motivisanih napada kada je 2025. godine objavljeno da je ulogu dobio Esijedu. U knjigama, Snejp je opisan kao čarobnjak žućkaste puti, masne kose i ledenih očiju, kojeg se učenici boje, ali je potajno odan i izuzetno inteligentan.

Esijedu o stalnim pretnjama i emotivnom pritisku

U nedavnom razgovoru za The Times, Esijedu je priznao da su zlostavljanja sa kojima se suočava neprestana.

"Govorili su mi: "Odustani ili ću te ubiti". Stvarnost je takva da, ako otvorim Instagram, videću nekoga kako piše: "Doći ću ti kući i ubiti te". Iako se nadam da će sve biti u redu, niko ne bi trebalo da prolazi kroz ovo samo zato što radi svoj posao. Mnogi ljudi rizikuju živote na svojim poslovima. Ja glumim čarobnjaka u Hariju Poteru. I lagao bih kad bih rekao da to ne utiče na mene emocionalno", rekao je on.

Međutim, Esijedu je rekao da nije prijavio nijednu od pretnji.

"Mislim da se ne bih osećao bolje da neki 17-godišnjak završi u zatvoru na dve nedelje zbog pretnje smrću", objasnio je glumac.

