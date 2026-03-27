U emisiji "Poslednja reč" voditelj Lorens O'Donel nije stao samo na Baronu Trampu. Kroz nekoliko minuta oštrog monologa prozvao je i Erika Trampa, Tifani Tramp te Donalda Trampa Mlađeg, a zatim se vratio i na samog predsednika, podsetivši na njegova višestruka izuzeća od vojnog roka tokom Vijetnamskog rata.

Poređenje koje je odjeknulo

O'Donel je rekao da je Baron Tramp, koji je nedavno napunio 20 godina, nakon rođendanske proslave mogao "otići pravo u regrutni centar i pridružiti se vojsci da ratuje u očevom ratu", ali da to nije učinio. Zatim ga je uporedio sa tadašnjom princezom Elizabetom, pokojnom britanskom kraljicom, koja je tokom Drugog svetskog rata služila u uniformi.

"Zna li uopšte Baron Tramp da vozi? Da li bi mogao da vozi ambulantno vozilo u vojsci ili nije ni približno toliko čvrst kao 18-godišnja princeza Elizabeta kad se priključila ratnim naporima?", rekao je voditelj, a potom dodao: "Zamislite da je neko razmaženiji od engleske princeze na putu da postane kraljica Engleske."

U nastavku je zaključio da je Baron "razmaženiji od britanske kraljevske porodice".

Na meti i ostali Trampovi

Monolog se potom proširio i na ostatak porodice. O'Donel je podsetio da su Donald Tramp Mlađi i Erik Tramp bili u godinama za vojsku nakon napada 11. septembra, ali da, kako je rekao, nisu krenuli putem hiljada mladih Amerikanaca koji su se tada prijavili u vojsku. „Dok su počinjali ratovi njihove ere u Avganistanu i Iraku, Donald Tramp Mlađi i Erik Tramp sledili su porodičnu tradiciju tihog posmatranja kako drugi odlaze u rat“, rekao je on.

Posebno je izdvojio i Erika Trampa nakon što je američka vojska podigla gornju starosnu granicu za regrutaciju na 42 godine. Po njegovim rečima, time su "tri Trampa" i dalje dostupna za vojnu službu: Erik, Tifani i Baron.

"Svet čeka da se pojavi prvi hrabri Tramp", poručio je voditelj.

Podsetnik na Donalda Trampa

Na kraju se vratio i samom predsedniku. O'Donel je podsetio da je Donald Tramp tokom Vijetnamskog rata više puta izbegao vojni rok, uključujući i poznato lekarsko opravdanje zbog koštanih izraslina na stopalima.

"Donald Tramp je, naravno, više puta i slavno izbegavao regrutaciju tokom Vijetnamskog rata", rekao je voditelj, dodajući da su to bila stopala "na kojima je ostatak života igrao golf".

Pogledajte video: Trka za prvu damu Amerike