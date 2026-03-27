Iznenadna vest o smrti popularnog glumca duboko je potresla javnost i ostavila brojne poštovaoce njegovog lika i dela u šoku. Reč je o umetniku koji je decenijama gradio uspešnu karijeru, prepoznatljivom po upečatljivim rolama i snažnoj harizmi kojom je plenio sa malih ekrana.

Glumac Li Sang Bo, koji je imao 45 godina, pronađen je danas bez znakova života u svom domu, nešto posle podneva po lokalnom vremenu u Južnoj Koreji. Tužnu vest potvrdila je njegova matična agencija Korea Management Group zvaničnim saopštenjem.

Porodica zahteva potpunu privatnost

Ono što je unelo dodatnu dozu misterije i podstaklo diskusije u javnosti jeste odluka porodice preminulog glumca da zadrži detalje tragedije za sebe.

"Molimo vas za razumevanje što nismo u mogućnosti da otkrijemo uzrok smrti zbog zahteva njegove porodice. Njegova sahrana biće održana u sobi 3 Centralnog pogrebnog zavoda Pjongtek, ali s poštovanjem odbijamo izveštavanje i posete radi zaštite njegove porodice i molimo za saradnju. Hvala vam", stoji u dopisu agencije.

Ovim postupkom najbliži saradnici i rodbina jasno su stavili do znanja da žele dostojanstven ispraćaj bez prisustva medija i javnosti.

Decenije na televizijskom ekranu

Rođen 1981. godine, Li Sang Bo je svoj glumački put započeo 2006. godine ulogom u drami "Nevidljivi čovek Čoi Jang Su". Tokom godina, njegova filmografija postala je bogatija za brojne popularne naslove, među kojima se izdvajaju serije "Privatni životi", "Mis Monte Kristo", kao i "Elegantno carstvo". Njegov doprinos južnokorejskoj televizijskoj produkciji ostaće upamćen kroz brojne likove kojima je udahnuo život.

Pogledajte video: Umro glumac iz filma "Žetva"