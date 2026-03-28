Nekadašnji holivudski zavodnik, španski glumac Antonio Banderas, svog raskošnog načina života odrekao se pre gotovo 10 godina i danas smatra da je to najbolja odluka koju je mogao da donese.

65-godišnji glumac vratio se 2017. godine u svoju rodnu Malagu, a povod za to bilo je njegovo loše zdravstveno stanje nakon što je pretrpeo gotovo koban srčani udar. "Bilo je to stvarno ozbiljno upozorenje. Promenilo je način na koji gledam na život", rekao je glumac u novom intervjuu za The Times.

Pre nego što je pretrpeo srčani udar, filmska zvezda živela je između SAD i Velike Britanije i imala vilu u Sariju. Kada je shvatio da je dobio drugu priliku u životu, vratio se u svoj rodni grad, odmah je prestao da puši, prodao je svoj privatni avion i kupio pozorište.

"Suočen sa smrću, osvrnuo sam se unazad i shvatio da sam, zapravo, pozorišni glumac", objasnio je. Danas živi u stanu sa svojom dugogodišnjom partnerkom, Nikol Kimpel, i poseduje nekoliko restorana. Ali njegovo neprofitno pozorište, Teatro del Soho, njegova je najveća strast. "Nikad nisam bio srećniji", dodao je.

Banderas je bio superzvezda Holivuda, a iza sebe ima filmske hitove kao što su "Maska Zoroa", "Desperado", "Legenda o Zorou" i slični. Ipak, postajući traženi glumac krajem 90-ih, Banderas kaže kako je sveedno imao svojih nesigurnosti, a ponajviše ga je mučilo to što engleski nije njegov maternji jezik. Te nesigurnosti nestale su nakon što se oženio svojom, sada bivšom, suprugom Melanie Griffith, s kojom je bio u braku 18 godina prije njihova razvoda 2015. godine.

Ispričao je i da mu je izvorno rečeno da, kao Španac, može da glumi samo "negativce" u filmovima, ali da im je filmom o Zorou iz 1998. dokazao da nisu u pravu. "Problem je bio što sam nekoliko godina kasnije imao masku, šešir, mač i plašt, a negativac je bio kapetan Lav, koji je bio plav i imao je plave oči", rekao je.

"Još važniji je (njegov film iz 2011) ‘Mačak u čizmama‘, jer je namenjen maloj deci. Vide mačka koji ima španski, čak i andaluzijski, naglasak i on je dobar dečko", nastavio je.

Glumac se još 2022. godine osvrnuo na svoj srčani udar za Page Six, rekavši tada: "Shvatio sam da je to verovatno jedna od najboljih stvari koje su mi se ikada dogodile u životu jer su stvari koje nisu bile važne, a zbog kojih sam se svaki dan brinuo, postale besmislene."

Video: Deda mu doživeo srčani udar za volanom, on ostao invalid sa 13 godina