Lejdi Gaga danas slavi 40. rođendan. Pevačica pravog imena Stefani Džoana Andželina Džermanota, devojka italijanskih korena iz Njujorka, rođena je 28. marta 1986. godine. Njeni roditelji, Sintija Luis i Džozef Germanota, pripadnici niže srednje klase, imali su i mlađu ćerku Natali, a decu su odgajali ističući da je rad najvažnije oruđe za uspeh. Ipak, nije naškodilo što je Stefani od najranijeg detinjstva pokazivala veliki muzički talenat, pa je klavir počela da svira kao četverogodišnja devojčica.

Nije htela da bude poput ostalih učenica, a one su je pak ismevale jer je bila previše ekscentrična ili provokativna, čemu je dodatno doprinelo nastupanje po barovima kada je ušla u tinejdžerske godine. U srednjoj školi dobila je glavne uloge u produkcijama "Guys and Dolls" i "A Funny Thing Happened on the Way to the Forum", a s 11 godina je počela da ide na časove glume.

Osim po muzici i glumi, školske dane pamti po maltretiranju. Druge devojke bile su ljubomorne što dobija glavne uloge u školskim predstavama, pa su joj smislile pogrdan nadimak - Mikrob (Germ).

Lejdi Gaga sa nagradama na Gremiju 2026

"Govorile bi mi iza leđa: 'Odvratno, ona je mikrob, toliko je prljava!', prisetila se pevačica koja ima fobiju od mikroba i u hotelskim sobama spava isključivo na posteljini koju sama donese.

Lejdi Gaga je 2014. odlučila da s obožavateljima i medijima podeli da je bila silovana kada je imala 19 godina.

"Proživela sam neke grozne stvari s kojima danas mogu da se nosim jer sam godinama išla na terapije. Tada sam bila samo ljuska pređašnje osobe, to više nisam bila ja", rekla je i potvrdila da ju je silovao 20 godina stariji muzički producent, ali nikada nije htela da otkrije njegovo ime.

Poznata je po burnom ljubavnom životu, a potvrdila je da je biseksualka, u šta mnogi ne veruju.

Lejdi Gaga kao Patricija Ređani u filmu House of Gucci

"Nije laž da sam biseksualka i da volim žene. Svi koji govore da sam to rekla zbog marketinga i promocije su je**ni lažljivci! To sam ja i oduvek sam takva", rekla je u jednoj emisiji, a neki mediji nagađaju da je imala kratku vezu s Tarom Savelo, svojom šminkerkom i dugogodišnjom saradnicom.

Nakon što je snimila film "Zvezda je rođena", šuškalo se o njenoj romansi s glumcem Bredlijem Kuperom, a tada su mnogi krivili Gagu za krah njegove veze s manekenkom Irinom Šajk, s kojom ima ćerku. Ipak, oboje su u nekoliko navrata za medije demantovali da među njima postoji nešto više od prijateljstva i saradnje na filmu za koji je Gaga osvojila Oskara za najbolju originalnu pesmu "Shallow".

Sreću je pronašla s preduzetnikom Majklom Polanskim, s kojim ju je 2020. upoznala njena majka. Mislila je da će biti dobar partner njenoj ćerki i bila je u pravu. Verili su se kada joj je Majkl u dvorištu njihovog doma obmotao vlat trave oko prsta i pitao je da mu postane supruga.

Stefani, kako je isključivo zove, oduševljeno je odmah pristala.

Lejdi Gaga s verenikom, Majklom Polanskim

"Toliko je ljudi bilo u mom životu jer su hteli da se zabavljaju. Voleli su pijanu Lejdi Gagu, ali na njega nisu mogli da deluju moji trikovi. Vodili smo razgovore koje vode odrasli ljudi i njegova ozbiljnost me možda i najviše privukla. Želeo je da se brine za mene i niko me nikad nije voleo na taj način. Ozbiljno je shvatio moj život, da nije samo partijanje. Pomogao mi je da shvatim da je i moj život dragocen", ispričala je jednom prilikom.

