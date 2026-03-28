Glumac Džejms Tolkan, najpoznatiji po svom pojavljivanju u franšizi "Povratak u budućnost", preminuo je u petak u 94. godini.

Tolkan se pojavio u originalnom filmu "Povratak u budućnost" iz 1985. reditelja Roberta Zemekisa kao strogi direktor srednje škole "Hill Valley", gospodin Striklend. Vratio se toj ulozi u nastavku iz 1989. godine, "Povratak u budućnost II", dok je u trećem filmu iz te franšize glumio šerifa Džejmsa Striklenda.

Bob Gejl, koji je zajedno s rediteljem Zemekisom stvorio franšizu, potvrdio je za TMZ da je Tolkan preminuo mirno u svom domu nedaleko od Lejk Plasida. Uzrok smrti nije otkriven.

Tolkanovo glumačko putovanje započelo je u seriji iz 1960-ih "Naked City", a tokom karijere imao je veće i manje uloge u više od 30 televizijskih projekata i otprilike toliko filmskih. Tako je glumio u "Serpicu", bio je Napoleon u filmu "Ljubav i smrt Vudija Alena", u seriji "Princ sa Bel Era"... Njegova karijera trajala je pet decenija, a njegova poslednja uloga bila je ona u filmu "Ratna sekira" iz 2015.

Još jedan od njegovih najpoznatijih likova bio je Stinger, zapovednik Maverika i Gusa, likova koje su glumili Tom Kruz i Entoni Edvards u filmu "Top Gun" iz 1986.

"Tom Kruz je bio izuzetno impresivan. Znao sam od samog početka da će biti sjajan", prisetio se Tolkan jednom prilikom svog iskustva na snimanju.

Glumca su voleli i fanovi "Povratka u budućnost" koji se redovno okupljaju na raznim događajima širom SAD, ali i širom sveta. Tako je prošle godine, kada se slavilo 50 godina od premijere filma, bio na velikom skupu u Nju Orleansu, a mnogi su od njih zamolili Tolkana da ih nazove "lenštinama", kao što to radi direktor Striklend u filmu.

Pre nego što je postigao uspeh u Holivudu, Džejms Tolkan bio je u Korejskom ratu kao pripadnik Ratne mornarice SAD. Na kraju je otpušten zbog srčanog oboljenja. Nakon toga posvetio se glumi i završio studije dramske umetnosti na Univerzitetu u Ajovi.

Glumac je oduvek jako štitio svoju privatnost, bio je 54 godine u braku s Parmeli Veles, a u zvaničnoj objavi o njegovoj smrti navodi se da, osim supruge, iza njega ostaju i tri nećake.

Video: Sahrana Dragana Lazića