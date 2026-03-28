Ašer se ne slaže s ostatkom sveta koji osuđuje Šona Didija Kombsa, odnosno Paf Dedija, koji je proglašen krivim po dvema tačkama optužnice za prevoz u svrhu prostitucije. Muzičar kaže da je prema njemu bio dobar i da on ima samo pozitivne stvari da kaže o svom prijatelju koji je u zatvoru.

Tokom intervjua za Forbes, pevača su zamolili da navede jednu reč koja mu pada na pamet kad pomisli na osnivača "Bad Boy Recordsa", koji je trenutno iza rešetaka. "Nasleđe", jednostavno je odgovorio 47-godišnji Ašer. Novinar ga je potom upitao može li da objasni maloj deci izbegavanje negativnosti koja se "pojavila" u Kombsovoj današnjoj priči.

"Mislim, ovo bi moglo da bude malo kontroverzno, ali na isti način na koji mislim da mnogi ljudi odlučuju da gledaju dalje od stvarnosti kakva je naša zemlja, standarda na kojima sada stojimo, ne možemo ignorisati stvarnost istorije. Ali na mnogo načina, hm, mislim da se određeni ljudi progone i možda nisu prepoznati po veličini, znate... koju nude", dodao je.

"Nemam ništa negativno da kažem o Šonu Kombsu jer moje iskustvo nije ono što je svet video i kako je on bio pogrešno predstavljen. Ne kažem da je svaki čovek savršen. Ne kažem da svi mi nemamo mane, ali ne mogu ni sa kakvim osećajem humanosti da ne prepoznam vredan doprinos koji je ovaj čovek dao. Toliko je ljudi imalo koristi od onoga što je stvorio i to priznajem, zbog čega ga vidim kao nasleđe", nastavio je.

Ašer je pod okrilje Paf Dedija stigao kao tinejdžer, a osramoćeni mogul bio mu je mentor. Međutim, nazvao ga je "stvarno, stvarno teškim učiteljem od kog je mogao da učiti u realnom vremenu". "Poštujem njegovo ime jer sam shvatio da je ono što sam naučio kao poslovni čovek – pre nego što sam uopšte shvatio šta je posao – došlo kao rezultat neverovatnih stvari koje je on bio u stanju da učini i načina na koji se pozicionirao kao poslovni čovek", dodao je.

Pojasnio je i da postoje "iskušenja i nevolje koje dolaze s pritiscima uspeha i moći", ali kaže: "Ono što odlučimo da uradimo s tim ono je što se nadam da ćete videti sa mnom i, nadam se, s drugim ljudima s kojima sam povezan".

Ispod videa iz intervjua podeljenog na X-u odmah su se nanizali komentari koji su osuđivali Ašerove reči: "Džastin Biber je stvarno trebao da te prebije" (osvrćući se na nedavni navodni fizički obračun između njih dvojice na afteru Oskara), zatim: "Kakvo uobraženo go*no – prema meni je bio dobar, pa me nije briga što je maltretirao žene", "Šta nije u redu s njim", pisali su.

Džastin Biber i Ašer nedavno su se sukobili na proslavi nakon dodele Oskara

Podsetimo, Kombs je uhapšen u septembru 2024. godine, te su ga teretili za reketiranje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i krivična dela vezana za prostituciju. Suđenje mu je započelo u maju prošle godine, a nakon dva meseca proglašen je krivim po dvema tačkama optužnice za prevoz u svrhu prostitucije. Reper je bio oslobođen svih težih optužbi i osuđen na četiri godine i dva meseca zatvora. Krajem oktobra prebačen je u zatvor Fort Dix.

