Donald Tramp je u televizijskom intervjuu nizom ličnih opaski govorio o Džonu Kenediju Mlađem, ponavljajući da mu se pokojni naslednik slavne političke porodice "sviđao" i da su bili bliski. U istom razgovoru komentarisao je njegov izgled, ali i brak s Kerolin Beset.

Tramp je o Kenediju Mlađem govorio u Fox News emisiji "The Five", i to u trenutku kad je ponovo poraslo interesovanje za njegov život zbog serije "Love Story", koja prati odnos Džona Kenedija Mlađeg i Kerolin Beset Kenedi. U razgovoru se više puta vraćao na njihovo poznanstvo, a usput je iznosio i vrlo lične utiske o njihovom odnosu.

"Sviđao sam mu se, verovali ili ne"

Tramp je prvo naglasio da je Kenedija Mlađeg zaista poznavao i da između njih nije postojao samo površan društveni kontakt. "Zaista sam ga poznavao i sviđao mi se, a i ja sam se sviđao njemu, verovali ili ne", rekao je. Dodao je i da ga je Kenedi "stavio na naslovnicu svog časopisa George", te da su se zbog toga zbližili.

Potom je otišao i korak dalje, tvrdeći da su Džon i Kerolin s njim dolazili u Mar-a-Lago. "Dolazio je sa mnom u Mar-a-Lago, i s Kerolin. Bila je to tragična stvar", rekao je Tramp.

Nekoliko trenutaka kasnije ponovo se vratio istoj tezi. "Zapravo sam ga jako dobro poznavao. Sviđao sam mu se. Možete li da verujete? Sviđao sam mu se, a i on se meni sviđao", rekao je.

Tramp se nije zaustavio samo na priči o njihovoj bliskosti, nego je počeo da govori i o Kenedijevom izgledu. "Da vam kažem, bio je jako zgodan tip. Bio je zgodan tip. Ne može se izgledati bolje. Volele su ga sve žene", rekao je.

"Svađali su se, pa se divlje ljubili"

U istom razgovoru Tramp je tvrdio da mu je Kenedi Mlađi navodno rekao kako planira da uđe u politiku i kandiduje se za senatora u Njujorku. Na to je nadovezao svoju procenu njegovog političkog potencijala. "Niko ga ne bi pobedio", rekao je, pa odmah dodao da bi "verovatno završio kao predsednik" jer je imao "mnogo dobrih stvari". Drugim rečima, Tramp tvrdi da je u njemu video političku figuru koja je bez većih problema mogla da dođe do samog čela SAD-

Džon Kenedi Mlađi i Kerolin Beset poginuli su u julu 1999. u padu aviona kod Martas Vinjarda. Imao je 38 godina, a ona 33.

Tramp je zatim komentarisao i njihov brak, i to vrlo slikovito. "Imali su vrlo zanimljiv odnos", rekao je, a zatim dodao da su se prepirali. Kako bi pojasnio na šta misli, nastavio je: "Prepirali bi se, drugim rečima imali bi male svađe, a onda bi se pomirili i počeli divlje da se ljube."

Tu nije stao. "Bila je to jedna od onih veza", rekao je, pa dodao da se nikad ne može znati kako će se takvi odnosi završiti. Potom je izgovorio još jednu vrlo konkretnu opasku: "Svađali su se kao retko ko koga sam ikada video."

