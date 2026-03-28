Bekamove baš poterao maler: Prvo zaratili sa sinom, a sad postali najveći neprijatelji komšijama na selu
U idiličnom engleskom selu, daleko od svetla reflektora, privatni život Dejvida i Viktorije Bekam ponovo je došao u fokus javnosti.
Bivši fudbaler Dejvid Bekam i nekad pevačica, a danas uspešna modna dizajnerka Viktorija Bekam, godinama uspešno balansiraju između javnog života i privatnosti spajajući karijere s trenucima daleko od očiju javnosti. Njihovo ključno utočište je vila u Kotsvolds, u ruralnom Oksfordširu, vredna oko 12 miliona evra.
Kuća kombinuje rustični šarm i sofisticirani dizajn, s enterijerom koji odražava Viktorijin stil. Tamo porodica uživa u prirodi, zajedničkom vremenu i odmoru daleko od gradova.
Međutim, poslednjih meseci pojavile su se kontroverze zbog nezadovoljstva komšija.
Problem predstavljaju brojni zahtevi za građevinske izmene koje par podnosi postupno, umesto kroz jedinstveni plan. Ti zahvati uključuju nove prilaze, ulaze, pomoćne objekte i uređenje okoline, što prema kritičarima menja izgled ruralnog pejzaža. Deo meštana smatra i da Bekamovi imaju povlašćen tretman.
Cela situacija otvorila je raspravu o ravnoteži između očuvanja lokalnog identiteta i prava vlasnika da prilagode sopstveni prostor. Odluka sada zavisi od lokalnih vlasti koje moraju pažljivo da izvagaju obe strane.
Uprkos nesuglasicama, njihova kuća u Kotsvoldsu i dalje ostaje važan deo porodičnog života. Od kupovine 2016. godine, postala je mesto odmora, zajedničkih trenutaka i novih hobija, poput Dejvidove strasti prema pčelarstvu. Za Bekamove to nije samo luksuzna nekretnina, već prostor u kom neguju mir, privatnost i porodičnu povezanost.
