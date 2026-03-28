Slušaj vest

U idiličnom engleskom selu, daleko od svetla reflektora, privatni život Dejvida i Viktorije Bekam ponovo je došao u fokus javnosti.

Bivši fudbaler Dejvid Bekam i nekad pevačica, a danas uspešna modna dizajnerka Viktorija Bekam, godinama uspešno balansiraju između javnog života i privatnosti spajajući karijere s trenucima daleko od očiju javnosti. Njihovo ključno utočište je vila u Kotsvolds, u ruralnom Oksfordširu, vredna oko 12 miliona evra.

Dejvid Bekam na svom imanju na selu
Dejvid Bekam na svom imanju na selu Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kuća kombinuje rustični šarm i sofisticirani dizajn, s enterijerom koji odražava Viktorijin stil. Tamo porodica uživa u prirodi, zajedničkom vremenu i odmoru daleko od gradova.

Međutim, poslednjih meseci pojavile su se kontroverze zbog nezadovoljstva komšija.

Viktorija Bekam i Dejvid Bekam
Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Problem predstavljaju brojni zahtevi za građevinske izmene koje par podnosi postupno, umesto kroz jedinstveni plan. Ti zahvati uključuju nove prilaze, ulaze, pomoćne objekte i uređenje okoline, što prema kritičarima menja izgled ruralnog pejzaža. Deo meštana smatra i da Bekamovi imaju povlašćen tretman.

Cela situacija otvorila je raspravu o ravnoteži između očuvanja lokalnog identiteta i prava vlasnika da prilagode sopstveni prostor. Odluka sada zavisi od lokalnih vlasti koje moraju pažljivo da izvagaju obe strane.

viktorija-bekam-dejvid-bekam-profimedia0813476106.jpg
Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Uprkos nesuglasicama, njihova kuća u Kotsvoldsu i dalje ostaje važan deo porodičnog života. Od kupovine 2016. godine, postala je mesto odmora, zajedničkih trenutaka i novih hobija, poput Dejvidove strasti prema pčelarstvu. Za Bekamove to nije samo luksuzna nekretnina, već prostor u kom neguju mir, privatnost i porodičnu povezanost.

Bruklin Bekam, Nikola Pelc
Bruklin Bekam
Viktorija Bekam, Kruz Bekam, Bruklin Bekam, Nikola Pelc

Video: Dejvid Bekam pokazao svoju baštu

Dejvid Bekam pokazao baštu Izvor: Instagram/__beckham75__